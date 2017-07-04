北朝鮮が弾道ミサイル、排他的経済水域内に落下か
- 2017年07月4日
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日韓両政府によると、北朝鮮が4日午前9時40分ごろ、弾道ミサイルを発射した。
聯合通信が伝えた韓国軍合同参謀本部の発表によると、西部・平安北道のバンヒョン飛行場から発射された。
NHKによると防衛省は、日本の排他的経済水域（EEZ）に落下した可能性があると話している。
菅義偉官房長官は記者会見で、弾道ミサイルが約40分間にわたり飛翔（ひしょう）し、日本海の日本のEEZ内に落下したとみられると発表した。
安倍晋三首相は3日はドナルド・トランプ米大統領と電話協議を行い、政策をすり合わせたばかりだった。トランプ氏は同日、中国の習近平・国家主席とも電話会談している。
3首脳は、北朝鮮のミサイル・核開発終了に向けて努力を続けると合意している。
（英語記事 North Korea fires missile towards Japanese waters, officials say）