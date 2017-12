ローマ法王、エルサレムの平和を呼びかける　クリスマス演説

Image caption

エルサレムの旧市街には、ユダヤ教の神聖な「嘆きの壁(Western Wall)」、キリストの処刑と復活の場所とされる聖墳墓教会(Church of the Holy Sepulchre)、キリスト教の聖人をまつる教会(St James Church)、ユダヤ教とキリスト教とイスラム教の聖地「神殿の丘(Temple Mount/Haram al-Sharif)」、イスラム教の「岩のドーム(Dome of the Rock)」、「アル・アクサ」モスクがある