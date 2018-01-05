北朝鮮、南北会談の韓国提案を受け入れ＝報道
- 2018年01月5日
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韓国のメディア各社は5日、韓国が提案が提案していた9日の南北会談開催を北朝鮮が受け入れたと報じた。
南北境界線上の非武装地帯（DMZ）にある板門店で行われる予定の会談では、来月開幕する平昌冬季五輪に北朝鮮選手団が参加する方法が主に話し合われる。
北朝鮮の最高指導者、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長は1日に発表された「新年の辞」で、「冬季大会に参加すれば、民族の団結を示す良い機会になる」と述べていた。
韓国統一省の幹部はAFP通信に対し、北朝鮮から会談の提案に応じるとの連絡がFAXで送られてきたと語った。