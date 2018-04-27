北朝鮮の金委員長が軍事境界線またいで韓国側へ 朝鮮戦争停戦後初
- 2018年04月27日
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北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長は27日午前9時過ぎ、南北の軍事境界線をまたいで韓国側に入った。北朝鮮の最高指導者が軍事境界線を越えるのは1953年に朝鮮戦争が停戦されて以来初めて。
韓国側では、文在寅（ムン・ジェイン）大統領が出迎えた。
午前10時過ぎに会談の席に着いた金委員長は、「率直な」対話と「良い結果」を期待していると語った。両首脳は今後、北朝鮮が提示した非核化などについて話し合う。
核・ミサイル開発や人権侵害をめぐって批判されている北朝鮮は、何十年にもわたって国際社会から孤立してきた。
今回の南北首脳会談は、近く予定されているドナルド・トランプ米大統領と金委員長との米朝首脳会談への地ならしになるともみられている。