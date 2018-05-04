ハワイ・キラウエア火山が爆発　非常事態宣言　一部避難命令も

Image copyright AFP Image caption キラウエア火山から吹き出す煙

米ハワイ島のキラウエア火山が3日、噴火した。4日午後には非常事態宣言が発令され、住民1700人に避難命令が出されている。

目撃者によると、溶岩が炎のカーテンのように道路に噴出し、硫黄臭や木の燃える匂いがしたという。

米国赤十字は避難シェルターを設置した。

ハワイ島ではここ数日、強い地震が続いていた。

噴火は今週初めにプウオオ火口で始まり、溶岩が山の斜面を伝って居住地域まで流れ下ってきた。

デイビッド・イゲ・ハワイ州知事はツイッターで、「ハワイ郡のハリー・キム市長と連絡を取っている。ハワイ州も、同郡の緊急対応を積極的に支援している。同時に、住民の避難と安全確保のため、ハワイ郡の緊急対応チームを支援するよう、ハワイ州軍を動員した」と説明した。

Skip Twitter post by @GovHawaii I am in contact with @MayorHarryKim and Hawai‘i County, and the state is actively supporting the county’s emergency response efforts. I have also activated the Hawai‘i National Guard to support county emergency response teams with evacuations and security. #Kilauea #Volcano — Governor David Ige (@GovHawaii) 2018年5月4日

ドローンが現場に接近して撮影した動画には、住宅地に近い森林にできた裂け目から溶岩が吹き出し、道路をどろどろと流れる様子が映っている。

（英語記事 Hawaii emergency declared over volcano）