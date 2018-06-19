【サッカーW杯】どの国が好き？　ロシア大会出場全32カ国のホームシャツ

  • 2018年06月19日

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会に先立ち、出場全32カ国がユニフォームを発表した。

ロシアで戦う全代表チームのホーム用ユニフォームを紹介する。デザインが話題となったナイジェリア代表のユニフォームは300万件の予約が入り、売り切れとなった。

グループA

ロシア

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サウジアラビア

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エジプト

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ウルグアイ

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グループB

ポルトガル

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スペイン

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モロッコ

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イラン

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グループC

フランス

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オーストラリア

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ペルー

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デンマーク

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グループD

アルゼンチン

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アイスランド

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クロアチア

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ナイジェリア

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グループE

ブラジル

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スイス

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コスタリカ

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セルビア

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グループF

ドイツ

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メキシコ

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スウェーデン

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韓国

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グループG

ベルギー

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パナマ

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チュニジア

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イングランド

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グループH

ポーランド

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セネガル

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コロンビア

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日本

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ユニフォームの写真は全てサイモン・ホフマン氏撮影　国際サッカー連盟（FIFA）提供

（英語記事　World Cup 2018: Look at every home shirt for this summer's tournament

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