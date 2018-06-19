【サッカーW杯】どの国が好き？ ロシア大会出場全32カ国のホームシャツ
- 2018年06月19日
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サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会に先立ち、出場全32カ国がユニフォームを発表した。
ロシアで戦う全代表チームのホーム用ユニフォームを紹介する。デザインが話題となったナイジェリア代表のユニフォームは300万件の予約が入り、売り切れとなった。
グループA
ロシア
サウジアラビア
エジプト
ウルグアイ
グループB
ポルトガル
スペイン
モロッコ
イラン
グループC
フランス
オーストラリア
ペルー
デンマーク
グループD
アルゼンチン
アイスランド
クロアチア
ナイジェリア
グループE
ブラジル
スイス
コスタリカ
セルビア
グループF
ドイツ
メキシコ
スウェーデン
韓国
グループG
ベルギー
パナマ
チュニジア
イングランド
グループH
ポーランド
セネガル
コロンビア
日本
ユニフォームの写真は全てサイモン・ホフマン氏撮影 国際サッカー連盟（FIFA）提供
（英語記事 World Cup 2018: Look at every home shirt for this summer's tournament）