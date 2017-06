АКШга чакырылган лидер кыргыз кыздары

Сүрөттүн автордук укугу social media Image caption “SUSI-2017” программасына жолдомо утуп алган кыргыз студенттери Вашингтондо.

Ушу күндөрү “Study of The US Institutions” аттуу программа кезектеги жайкы окутуу жана эс алдыруу курсун баштады.

Аял лидерлерге арналган бул программага кыргызстандык беш студент кыз катышууда. Алар Германиянын Франкфурт шаарынан баштап, Американын Вашингтон штатында өтчү аял лидерлердин лекцияларына катыша алат. Би-Би-Cи бул программага жолдомо утуп алган студент Жылдыз Арыстанбековага кайрылып, окутуу кандай өтүп жатат деп сурады.

Жылдыз Арыстанбекова: “SUSI-2017” программасына Орто Азиядан 20 кыз жолдомо алган. Ага Кыргызстандын атынан беш кыз катышып жатабыз. Жалпы бир айлык окутуу курсу жана тажрыйба алмашуу сабактары болот. Мени менен чогуу келген студент кыздар жөнөкөй эмес, лидер болуп жүргөн кыздар жана алдыңкы студенттер. Башкача айтканда, окуудан тышкары бир катар уюмдарга же долбоорлорго ыктыярчы болуп катышып келгендер. Мен бул жакка келген башка өлкөнүн кыздары менен дагы сүйлөшүп көрдүм. Бардыгы эле өз билимин башкаларга бөлүшө билген, активдүү студенттер экен. Алар биздин өлкөнү активдүү аялдар көп болгон үчүн жакшы билишет экен.

Би-Би-Си: Бул окутуу, ошол эле учурда эс алдыруу программасынын алкагында аялдардын лидерлик сапатын жогорулатуу же болбосо коомдо активдүүлүгүн арттыруу үчүн кандай сабак же лекциялар болот экен?

Жылдыз Арыстанбекова: Албетте, мындай окуулар болот. Биз бул жакка келгенге чейин эки китепти окуп чыгуу тапшырмасы берилген болчу. Биринчиси, аялдардын лидерлиги тууралуу, экинчиси, “Тынчтыктын анатомиясы” деген китеп. Адамдын жүрөгү тынч болмоюнча ал эч качан лидер боло албайт, башкалар менен кантип мамиле куруу керек, кайсы бир маселени кантип чечүү керек деген суроолорго арналган. Биз ушу күндөрү “Вашингтон” университетине барып, агай-эжелер менен жолугуп, Орто Азиядагы аялдарга тиешелүү көйгөйлөрдү кантип чечсе болот деген суроолорду талкуулайбыз. Өзүбүздүн оюбузду айтып, жадакалса проект жазганга жетишебиз. Кийин аны Кыргызстанга барып ишке ашырабыз буюрса.

Би-Би-Си: Жылдыз, сөзүңүздүн башында ал программанын катышуучулары Кыргызстанды аялдардын активдүүлүгү менен жакшы тааныйт экен деп айтып кеттиңиз? Кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу кыргыз аялдарына кандай баа беришет экен?

Жылдыз Арыстанбекова: Албетте, Роза Отунбаеваны абдан жакшы таанышат. Кыргызстандагы аялдардын активдүүлүгүн башка кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу алдыңкы орунда деп баа берет экен. Себеби, Отунбаева Борбор Азиядагы алгачкы аял президент эмеспи. Бул жакта аны абдан баалайт. Биздин чөлкөмгө жалпы 20 кызга орун бөлүнсө, анын бешөөсү кыргызстандык экени да кубандырат. Бул да болсо аялдардын активдүүлүгү жакшы болгон үчүн деп ойлойм.