El torso "mutilado deliberadamente" hallado en el mar Báltico pertenece a la desaparecida periodista sueca Kim Wall

Derechos de autor de la imagen Tom Wall Image caption Kim Wall estaba haciendo un reportaje sobre el inventor danés Peter Madsen y su submarino casero, cuando desapareció.

El ADN del torso "deliberadamente mutilado" que fue hallado este lunes en el mar Báltico coincide con el de la desaparecida periodista sueca Kim Wall.

La policía de Copenhague, Dinamarca, hizo el anuncio este martes de mañana vía Twitter, prometiendo una conferencia de prensa con información detallada a las 9:00 horas locales (7:00 GMT).

Wall, de 30 años, fue vista con vida por última vez el 10 de agosto a bordodel submarino UC3 Nautilus, del inventor danés Peter Madsen, de 46.

La periodista estaba haciendo un reportaje sobre la vida de Madsen cuando, el 11 de agosto, la embarcación se hundió.

Inicialmente, el propietario, inventor y fabricante del submarino dijo que había dejado a Wall en una isla, pero luego cambió su historia, diciendo que la mujer había muerto en un accidente y que la había "enterrado" en el mar.

Derechos de autor de la imagen Ritzau Foto Image caption La última imagen de Madsen y Wall en el submarino fue tomada a las 20:30 horas del 10 de agosto.

Madsen fue arrestado y acusado de homicidio culposo de la reportera, que trabajaba como freelancerpara el The New York Times, The Guardian, Vice Magazine y el South China Morning Post, entre otros medios.

Las autoridades creen que el Nautilus fue hundido deliberadamente, pero Madsen niega todos los cargos.

Este lunes la policía danesa había informado que el torso sin piernas, brazos ni cabeza había sido "mutilado deliberadamente".

¿Quién es Peter Madsen?

Derechos de autor de la imagen AX LINDHARDT/AFP/Getty Images