Chile: comienza perforación para sacar a mineros

Días anteriores

"Papá creía que se iba a morir" "Nos pusimos a llorar y gritamos de alegría" "Yo voy a ser la persona que recibirá a papá" "Los mineros no se moverán hasta que salga el último" Con confianza y preocupaciones "La prioridad del rescate debe ser la seguridad de los mineros" "Estamos contentos por el rescate pero preocupados por la salud de los mineros" "Hay que darles ánimo y mucha fuerza para que puedan esperar" "Fue emocionante. No pensé que iba a subir a la cápsula" "Igual pueden salir antes pero lo ideal es no decirles cuándo" "También se tienen que preocupar por los que están afuera" "Para el Bicentenario nos falló el organizador" Preparando el Bicentenario en la mina "Papá nos da consejos desde abajo" "No todos están fumando" "Ya mi papá recuperó su peso" "Hay historia para tres películas" "La máquina está rápida, lleva más de 100 metros" "Ayer nos pudo ver por primera vez" "Hoy tendremos nuestra comunicación más larga" "Mi padre nos contó que está superbien" "El rescate va bien, pero un poco lento" "Papá es porfiado. Capaz vuelva a la mina" "Los mineros ya están comiendo caliente" "Papá está más preocupado por los que estamos arriba" "El día del rescate será maravilloso" Los familiares hablan de la espera