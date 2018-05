Por qué generó tanta polémica y una investigación la foto del portero del Sutton United de la que habla todo el fútbol inglés

Derechos de autor de la imagen BBC/PA Image caption La imagen de la discordia. ¿Fue un acto voluntario o un truco publicitario?

Wayne Shaw tiene 46 años y se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales por su impactante físico, que dista mucho de ser la de un futbolista.

Pero Shaw lo es, y lo ha sido toda su vida.

Es obvio que la fama se le ha subido un poco a la cabeza" Bruce Elliot, presidente del Sutton.

Por lo menos hasta lo noche del lunes en la que el portero suplente del Sutton United estuvo uniformado en el banquillo durante el histórico encuentro que su club disputó este lunes frente al Arsenal por los octavos de final la Copa FA, partido que se terminó llevando el club de cañonero 2-0.

Fue una noche en la que se vivió la magia del fútbol a su máxima expresión y de una competición que ofrece fábulas como la que escribió el Sutton United, un equipo de la quinta división que ni siquiera forma parte de las ligas profesionales del fútbol en Inglaterra.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Arsenal ganó 2-0 frente al Sutton, equipo que fue patrocinado para el partido por una casa de apuestas británica.

Eso no fue impedimento para alcanzar por primera vez los octavos de final en sus 118 años de historia y recibir en su modesto campo de un barrio en el sur de Londres a los multimillonarios jugadores del Arsenal.

Se ha convertido en una estrella global gracias a su peso de 127 kilogramos" Paul Dowsell, entrenador del Sutton.

En el terreno de juego hubo albañiles, profesores, supervisores de construcción, directores de empresas inmobiliarias y Shaw, quien terminó acaparando la atención por su atípico comportamiento durante el partido.

El veterano futbolista está en el centro de una polémica luego que fuera captado por las cámaras de la BBC, que transmitía el encuentro, comiéndose una enorme empanada en el banquillo cuando transcurría el segundo tiempo.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Shaw aseguró que se comió la empanada luego de saber que no iba a formar parte del encuentro.

Pero lo que pareció ser en principio una simple travesura ahora está siendo investigada por la Comisión de Apuestas del gobierno británico por una posible violación a su estricto reglamento y por la Asociación Inglesa de Fútbol.

Fue tanta la repercusión que Shaw se vio obligado a renunciar este martes al Sutton United.

La Comisión está estudiando si hubo alguna "irregularidad en el mercado de las apuestas y establecer si el operador ha cumplido con los requerimientos de su licencia de dirigir su negocio con integridad".

"Integridad en el deporte no es una broma y hemos abierto una investigación para establecer exactamente qué ha pasado", informó el director de inteligencia y aplicación Richard Watson.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) también está investigando el incidente ya que estipula claramente en su reglamento que "un participante no debe apostar, sea directamente o indirectamente, o dar instrucciones, permitir, dar razón o posibilitar a otra persona apostar en el resultado, el progreso, la dirección o cualquier otro aspecto de, o lo que ocurra en, un partido de fútbol o competición".

"Yo estaba con hambre"

Tras el partido, el propio jugador admitió que sabía que una casa de apuestas estaba cotizando si sería capaz de comerse una empanada.

"Unos muchachos me dijeron temprano qué era eso de que se ofrecía una apuesta de 8-1 si comía una empanada. Les dije que no sabía, que no había comido nada, que tal vez lo haga después", dijo Shaw a la prensa una vez finalizado el juego.

Derechos de autor de la imagen BBC/PA Image caption El veterano jugador le dijo a la BBC que no se trataba de una pastel de carne sino de una empanada y que se lo comió porque tenía hambre, no por una apuesta.

"Sun Bets nos tenía 8-1 para comer la empanada. Pensé en fastidiarlos un poco y hacerlo. Ya se habían hecho todos los cambios e íbamos 2-0 abajo", publicó el periódico The Guardian.

La casa de apuestas británica fue el patrocinador que apareció en la camiseta del Sutton United en un acuerdo exclusivo para el partido contra Arsenal.

Este martes, en entrevista con la BBC, Shaw reconoció que había cometido un error de juicio.

"A nosotros nos han dicho claro que las apuestas no están permitidas como lo es en el fútbol profesional", aclaró.

"De ninguna forma lo que hice fue para poner a alguien en riesgo, ese no fue el caso, sólo un poco de diversión y que yo estaba con hambre".

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Pese a su cercana relación con el entrenador Paul Dowsell, el comportamiento de Shaw no causó gracia a la directiva del Sutton United.

El comportamiento de Shaw tampoco causó mucha gracias entre las directiva del club.

"Si conocieras al portero roly poly (expresión que hace referencia a una persona simpática con sobrepeso) lo más probable es que no te hubieras sorprendido mucho", le dijo a la BBC Bruce Elliot, presidente del Sutton.

"Pero Wayne es una gran persona. Yo no sabía nada. Él logró volver a salir en los periódicos y es obvio que la fama se le ha subido un poco a la cabeza, pero ya lo volveremos a bajar a la tierra, no se preocupen de eso".

Image caption Shaw y Shearer tenían entre 14 y 15 años cuando jugaban juntos en las inferiores del Southampton.

El entrenador Paul Dowsell, quien cuenta con Shaw en su equipo técnico como preparador de porteros, reconoció que "Wayne se ha convertido en una estrella global gracias a su peso de 127 kilogramos. Aprovechó eso para recibir más atención mediática. No me sorprendió, pero no creo que nos haya reflejado de la mejor manera".

Pensar que hubo una época en la Shaw formó parte de una delantera letal en las inferiores del Southampton junto a Alan Shearer, la leyenda del fútbol inglés y máximo goleador en la historia de la Liga Premier.

"Yo seguí mis sueños hasta la Liga Premier, él lo hizo hasta la camioneta de las hamburguesas", bromeó Shearer tras saludar a Shaw a la distancia.