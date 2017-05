La grandeza de Isaiah Thomas, el jugador más bajo de la NBA que anotó 53 puntos en memoria de su hermana fallecida y tras salir de una operación

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Isaiah Thomas se ha convertido en el jugador más decisivo de la NBA.

Con sus 1,75 metros de altura, Isaiah Thomas es el jugador más bajo de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, pero eso no ha sido impedimento para convertirse en una de las estrellas más admiradas de la NBA.

Lo es por su increíble forma de jugar y por una capacidad de superación que se puso de manifiesto en un espectacular partido este martes en el que anotó 53 puntos y lideró a los Boston Celtic a su segunda victoria en la semifinal de la Conferencia Este frente a los Washington Wizards.

Cuando escuché la noticia quise rendirme y dejarlo todo" Isaiah Thomas

Fue la mayor cantidad de puntos que ha conseguido en un partido en su carrera, justo el día en el que su hermana, que murió trágicamente el pasado 15 de abril en un accidente de tránsito, hubiera cumplido 23 años.

"Lo mínimo que podía hacer es saltar a la pista y jugar por ella", comentó un emocionado Thomas tras el partido, al que llegó luego de ser sometido a una cirugía dental que se extendió durante horas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Thomas jugó el primer partido de los play-off contra Chicago al día siguiente de la muerte de su hermana.

"No sé cómo hace. Me gustaría poseer su fortaleza de carácter", resaltó el entrenador de los Celtic, Brad Stevens, impresionado por el coraje de su estrella.

Rompiendo barreras

Condicionado por su tamaño, Thomas se ha dedicado a lo largo de su carrera a hacer frente a las voces que le aseguraban que nunca iba a llegar a la NBA.

Pero tras ser elegido en el último lugar del draft en 2011 por los Sacramento Kings, el pequeño armador comenzó a forjar su nombre en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Obtuvo dos veces el premio al novato del mes, la primera vez que un jugador seleccionado de último en el sorteo lo hacía, y se convirtió en el jugador más bajo en lograr un triple doble en la historia de la NBA (24 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes contra los Wizards en 2014).

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Desde su época universitaria con los Washington Huskies, Thomas se destacó por la velocidad de sus penetraciones.

Sus llamativos números no impidieron que fuera utilizado como moneda de recambio. De los Kings pasó a Phoenix y de allí a Boston, donde terminó la temporada 2015.

En los Celtic recibió la confianza para explotar como jugador hasta el punto que el equipo se ha moldeado en torno a él y se está convirtiendo en uno de los jugadores más decisivos en la historia de uno de los equipos más legendarios de la NBA.

La mejora ha sido constante y de terminar con un balance negativo y aplastado por los Cleveland Cavaliers en su primer año, Boston finalizó esta temporada en el primer lugar de la Conferencia Este y se encamina hacia su primera final desde 2012.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Boston aspira regresar a una final de la NBA por primera vez desde 2010.

La diferencia la marca Thomas, quien este año posee un promedio de 10,5 puntos en el último cuarto, la cifra más alta que se registra desde que la NBA computa este tipo de estadísticas hace más de 20 años.

El jugador más cerca de esa marca es el ya retirado Kobe Bryant, que logró 9,5 puntos en la temporada 2006-2007.

De luto

El aspecto que más destacan sus entrenadores y compañeros es el coraje de Thomas, quien saltó al tabloncillo para jugar el primer partido de los playoff frente a los Chicago Bulls al día siguiente de la muerte de su hermana, Chyna.

"Isaiah fue increíble. Es un jugador extraordinario y una extraordinaria persona", destacó en su momento Stevens.

"Los días no serán más fáciles para él, pero de alguna manera él logra jugar de esa forma".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los zapatos que utilizó en honor a su hermana, con el nombre de ella y la fecha de su muerte.

Tras perder los dos primeros partidos contra los Bulls, Boston sumó cuatro victorias consecutivas para llevarse la serie.

El paréntesis antes del comienzo de la semifinales sirvió para llevar a cabo el funeral de su hermana el pasado sábado.

"Cuando escuché la noticia quise rendirme y dejarlo todo", reconoció Thomas en el discurso que dio en el funeral de su hermana.

"Y nunca en mi vida he pensado siquiera en dejarlo. Pero de repente me di cuenta de que dejarlo no era una opción. Ese habría sido el camino fácil"

"Seguiré por mi hermana porque sé que ella no hubiera querido que parase. Te quiero y te echo de menos Chyna y todo lo que haga el resto de mi vida sera por tí", concluyó.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption No se habían logrado tantos puntos en un partido de posttemporada de la NBA desde 2003.

De allí que quisiera estar a toda costa en el partido que marcaba el cumpleaños de Chyna este martes pese a pasar unas 10 horas en el quirófano recibiendo cirugía dental luego que perdiera un diente en el primer partido contra los Wizards.

Un simple contratiempo para la grandeza del jugador más bajo de la NBA, que para rendir homenaje a su hermana jugó el mejor partido de su carrera.