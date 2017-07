El colombiano Rigoberto Urán se convierte en héroe de la accidentada "etapa reina" del Tour de Francia tras ganar en un final de fotografía

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Riboerto Urán, de 30 años, forma parte del equipo Cannondale-Drapac.

El colombiano Rigoberto Urán fue el vencedor de este domingo en la "etapa reina" del Tour de Francia, una victoria que se definió por milímetros en una jornada cargada de emociones.

La prueba de 181,5 km, entre Nantua y Chambéry, tuvo a seis corredores en fuga que se disputaron el triunfo de la novena etapa en un sprint final.

Urán, de 30 años, aguardaba en el segundo lugar hasta el ataque en los metros finales en los que se disputó el triunfo con al francés Warren Barguil.

Ambos cruzaron la meta casi al mismo tiempo, por lo que los oficiales revisaron el video y determinaron que Urán, del equipo Cannondale-Drapac, fue el vencedor por milímetros.

"Es una sensación impresionante, no sé si es verdad. Pasé el control y me dijeron que había ganado y creí que me vacilaban", dijo Urán tras saberse ganador.

"Me da mucha felicidad y estoy muy contento de ganar una etapa tan complicada", añadió.

Durante la competencia, el colombiano padeció la rotura de un tensor de cambios de su bicicleta, lo que le complicó su avance, pero al final se sobrepuso.

El ataque final puso lado a lado a Rigoberto Urán y Warren Barguil, pero fue el colombiano quien se adjudicó la novena etapa.

La prueba fotográfica de la meta mostró que Urán fue el triunfador por escasos milímetros.

El británico Chris Froome retuvo el maillot amarillo en una prueba que vio varias caídas durante el recorrido montañoso.

La clasificación final no favoreció al español Alberto Contador ni al colombiano Nairo Quintana, quienes se alejaron del tiempo de Froome.

Etapa accidentada

Los ciclista se enfrentaron a la etapa más dura en los Alpes, con siete puertos de montaña que causaron estragos durante la competición.

El australiano Richie Porte sufrió una espectacular caída cuando descendía a Chambéry.

Derrapó en el asfalto y su bicicleta cayó hacia el barranco, mientras que él salió disparado hacia el lado opuesto y tras cruzar el camino terminó impactándose contra el muro de piedras de uno de los costados.

Por si fuera poco, el irlandés Daniel Martin no pudo evitar a Porte en el camino y también cayó.

"Él (Porte) estaba consciente, eso es tranquilizante, está siendo transferido a un hospital", dijo la doctora de la carrera Florence Pommery.

La difícil jornada también tuvo a Alexey Lutsenko y Jesús Herrada involucrados en una fuerte caída.

Los servicios de emergencia atendieron rápidamente a Richie Porte, quien se ve obligado a retirarse del Tour de Francia.

En pleno ascenso, el líder Chris Froome también sufrió una avería mecánica, por lo que tuvo que cambiar de bicicleta.

Pero el británico rápidamente recuperó los segundos perdidos y llegó hasta el final en tercer lugar de la etapa.

En la clasificación general sigue al frente, seguido por el italiano Aru Fabio, el francés Bardet Roman y en cuarto lugar Rigoberto Urán.

Nairo Quintana quedó rezagado hasta el octavo lugar general, mientras que Alberto Contador se alejó de los primeros puestos y quedó en el puesto número 12.