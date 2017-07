A pesar de "La mano de Dios" Maradona apoya el uso de videoarbitraje en el fútbol

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maradona utiliza su mano para vencer al arquero inglés Peter Shilton durante los cuartos de final del mundial México 86.

El futbolista argentino Diego Maradona apoyó el uso de repeticiones de video para asistir a los árbitros, a pesar de aceptar que con el videoarbitraje su famosa "Mano de Dios" habría sido invalidada.

Maradona utilizó su mano para marcar el primero de los dos goles con los que Argentina venció a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial México 1986.

Y el cuadro albiceleste terminó coronándose campeón mundial por segunda vez en su historia en ese torneo.

"¡Por supuesto que me pasa por la cabeza cuando apoyo el uso de la tecnología! Me puse a pensar y claro, con tecnología ese gol no hubiese contado, no lo hubieran convalidado", le dijo Maradona al portal Fifa.com, más de 31 años después del histórico encuentro.

"Y te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia", agregó el excampeón el mundo.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Durante el mismo encuentro, Maradona también anotó el que muchos consideran el mejor gol en la historia de los mundiales.

Aún así, Maradona se declaró entusiasmado por las posibilidades ofrecidas por el VAR, como se conoce por sus siglas en inglés (Video Assistant Referee).

"El fútbol no se puede quedar atrás. Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?", dijo el astro argentino.

"En el pasado se decía que perderíamos mucho tiempo, que la gente se fastidiaría. Pero no, viejo: ¡la gente se fastidia cuando le cobrás algo que no es! Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo", afirmó.

"La tecnología trae transparencia y calidad; le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos".

No sólo sus goles

Para Maradona, son demasiados los partidos importantes que se han decidido en medio de errores arbitrales.

"No sólo mi gol en el 86 no hubiese valido. ¡Ojo que Inglaterra ganó el Mundial del 66 con una pelota que no cruzó la línea! La cosa es para todos", le hizo notar, entre risas, al portal de la FIFA.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El tercer gol de Inglaterra a Alemania en la final del mundial de 1966 también está rodeado de polémica.

Y, para el futbolista, lo mismo pasó, "pero al revés", en el Mundial de Alemania 2010.

"Aquel tiro de Lampard contra Alemania que cruzó la raya y no se cobró. Inglaterra tenía la pelota, metió el gol que merecía hacer. ¡Pero después de esa jugada Alemania creció y cambió el partido por completo!", recordó Maradona.

"Son muchas las jugadas que pudieron cambiar la historia de los Mundiales con el uso de la tecnología. Es hora de cambiar eso", insistió el futbolista argentino.

Debate tecnológico

El organismo rector del fútbol mundial -la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA- ha estado probando el VAR en varios torneos de cara a su uso en la próxima copa del mundo, que se celebrará el año que viene en Rusia.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maradona actualmente entrena al equipo Al-Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

El sistema permite que los árbitros recurran a repeticiones de video para decidir sobre goles, penaltis, tarjetas rojas y casos de confusión de identidad.

Pero su uso en la reciente Copa de Confederaciones no estuvo exento de polémica, y varias decisiones fueron criticadas tanto por jugadores como por el público.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió el uso del VAR en ese torneo como "un gran éxito", pero admitió que había que trabajar en "los detalles", como la velocidad a la que se toman las decisiones.