4 aspirantes al trono que deja vacante Usain Bolt, el rey indiscutible del atletismo

Derechos de autor de la imagen Dan Kitwood Image caption Usain Bolt dominó las prueba de velocidad del atletismo durante 10 años.

Usain Bolt es un genio y el mundo lo extrañará.

Aunque el legendario velocista jamaiquino, ocho veces medallista de oro olímpico, perdió este sábado la final de los 100 metros planos en los Campeonatos Mundiales de Atletismo que se disputan esta semana en Londres, Reino Unido.

Dos estadounidenses, Justin Gatlin (9.92) y Christian Coleman (9.94), derrotaron a Usain Bolt (9.95) que se despide de su carrera individual con una medalla de bronce.

No hay argumentos para discutir a Bolt como el mejor Sebastian Coe

Fue su penúltima prueba antes de poner fin a su laureada carrera el próximo sábado con la final del relevo 4x100.

"Es el mejor velocista de todos los tiempos", reconoció el británico Sebastian Coe, otra leyenda del atletismo y presidente de la Federación Internacional del deporte de pista y campo.

"Es un genio. No puedo pensar, además de Mohamed Alí, en alguien que haya tenido un impacto similar dentro y fuera de su deporte", resaltó Coe, que ganó las medallas de oro de los 1.500 metros planos en 1980 y 1984.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Andre de Grasse es quien posee la personalidad más extrovertida entre los aspirantes al trono de Bolt.

"Puedes tener las típicas conversaciones de los viernes por la noche en el bar sobre quién es el mejor futbolista o tenista, pero no hay argumentos para discutir a Bolt como el mejor velocista", agregó.

Coe reconoce que el deporte sufrirá su ausencia una vez Bolt se despida de la pista en una fecha que quedará para la historia: el 12 de agosto de 2017.

"No debemos decir que de repente vamos a encontrar a otro Usain Bolt, así como el boxeo no encontró otro Mohamed Alí", le dijo Coe a la BBC.

"Lo que extrañaremos es su personalidad. Es genial tener a alguien que tiene su punto de vista, que llena la sala y llena estadios".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lo que más se va a extrañar de Bolt será su personalidad y la manera en la que disfrutaba el deporte.

"No lo vamos a reemplazar-no porque no puedas tener un armario de trofeos con tres dobletes olímpicos consecutivos, relevos y campeonatos mundiales-, simplemente no lo vamos a reemplazar porque su personalidad no dominó solamente nuestro deporte, sino cada deporte que hay en el mundo.

"Todo el mundo conoce a Usain Bolt, pero si comenzamos a hablar sobre otras de nuestras estrellas deportivas extraordinarias, algunos están caminando ahora en sus propias ciudades de manera anónima, así que ni hablar del escenario global".

Mientras, otros ya han presentado sus credenciales para aspirar al trono que dejará vacante el relámpago jamaiquino.

La tarea no será fácil, pero hay cuatro nombres que surgen como los más firmes aspirantes. Te los presentamos en BBC Mundo.

Wayde van Niekerk

El sudafricano estuvo cerca de opacar al propio Bol en las olimpiadas de Río 2016 al batir el récord mundial de los 400 metros planos y quedar a una décima de romper la barrera de los 43 segundos.

Van Niekerk además es capaz de correr los 100 metros en menos de 10 segundos y los 200 en menos de 20 segundos, siendo el único que ha logrado brillar en las tres distancias.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Wayde van Niekerk sumó este año el récord mundial de 300 metros planos a su histórica marca de los 400 metros hace un año en Río 2016.

En Londres buscará el doblete de los 200 y 400 metros planos, que de lograrlo podría marcar la transición más esperada en el atletismo.

La leyenda estadounidense Michael Johnson considera que Van Niekerk será el próximo rey del atletismo, pero el mismo sudafricano reconoce que no tiene una personalidad tan extrovertida como la de Bolt.

Lo que él espera es ser juzgado por sus logros en la pista.

Christian Coleman

El velocista estadounidense, de 21 años, llegó a Londres con la marca más rápida del año al correr los 100 metros planos en 9,82 segundos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Christian Coleman es la gran esperanza de Estados Unidos para recuperar la supremacía en velocidad.

Formó parte del equipo olímpico en Río de Janeiro el año pasado, su evolución ha ido en constante ascenso y se puede vanagloriar de haber bajado la barrera de los 10 segundos incluso a una edad más joven que el mismo Bolt.

Coleman ha crecido bajo la tutela de Justin Gatlin, quien ha visto en su protegido el futuro del deporte de la velocidad.

Brianna Lyston

La última gran reina del atletismo fue la estadounidense Florence Griffith-Joyner y es posible que en un futuro Lyston asuma ese rol por lo demostrado hasta ahora.

Desde que Griffith-Joyner conquistara los Juegos de Seúl 1988 y estableciera los récords mundiales de 100 y 200 metros planos a finales de los años 80, no ha habido una mujer capaz de disputarle el protagonismo a su contraparte masculino.

Derechos de autor de la imagen Dan Kitwood Image caption En su página de Facebook, Brianna Lyston se describe como una amante del atletismo y orgullosa de ser una promesa en representación de su país.

Ni la gran Shelly-Ann Fraser-Pryce, ganadora de tres medallas de oro mundiales en el hectómetro, pudo ante el brillo de Bolt.

De ahí que el surgimiento de Lyston haya acaparado tanta atención cuando a los 12 años de edad ganó las pruebas de 100 y 200 metros en los campeonatos de Jamaica infantil estableciendo nuevos récords para la categoría.

Habrá que esperar su evolución, pero sin duda se trata de alguien para seguirle la pista.

Andre de Grasse

El canadiense no está en Londres por un problema en el tendón de la corva, pero estaba llamado a ser el gran rival de Bolt en los 100 metros planos.

Medallista de bronces en los juegos olímpicos, De Grasse se dio a conocer con el intercambio de miradas y sonrisas que compartió con Bolt en la semifinal de los 200 metros planos, prueba en la que conquistó la medalla de plata.

Su personalidad es la más parecida a la del velocista jamaiquino, pero habrá que esperar para ver si en Tokio 2020, cuando tendrá 25 años, consigue emular sus logros en la pista.