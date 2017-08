Victoria Azarenka, la ex número uno del mundo del tenis que se perderá el Abierto de Estados Unidos por no poder viajar con su hijo

Derechos de autor de la imagen Science Photo Library Image caption Azarenka regresó a las pistas en junio, seis meses después de dar a luz.

"Nadie debería tener que escoger entre su hijo y su carrera".

Así se manifestó en Twitter la ex número uno del tenis mundial, Victoria Azarenka, al revelar que se perderá el Abierto de Estados Unidos (US Open), último Grand Slam de la temporada, porque no está dispuesta a dejar a su bebé de ocho meses en California.

Azarenka, de 28 años, mantiene una batalla por la custodia de su hijo y, a pesar de que el torneo se juega dentro de EE.UU., el juez a cargo del caso le impidió que viajara sola con él.

La bielorrusa, que regresó al tenis en junio tras dar a luz en diciembre, señaló que poco después de su participación en Wimbledon, donde fue eliminada en cuarta ronda, se había separado de su novio, Billy McKeague.

Hace poco la abogada de la Azarenka, Laura Wasser, dijo que la estrella estaba dispuesta a pagarle un pasaje de avión al padre del bebé y alojarlo en un hotel durante las dos semanas que dura el torneo en Nueva York, pero esa posibilidad fue rechazada por el juez.

El US Open se disputa del 28 de agosto al 10 de septiembre en Flushing Meadows.

Duro regreso

Azarenka fue finalista en el Abierto estadounidense en 2012, año que llegó a ser número uno, y en 2013, perdiendo en ambas ocasiones con Serena Williams.

Esos fueron los años en que también se coronó en Australia, el único torneo de Gran Slam que ha ganado hasta la fecha.

Esta temporada, durante su participación en Wimbledon, Azarenka se quejó del tiempo que se vio obligada a esperar en el All England Lawn Tennis Club, alejada de su bebé, mientras le decían la hora de comienzo de su partido de primera ronda.

"Compaginar el cuidado de los niños y una carrera no es fácil para ningún padre, pero es un reto que estoy dispuesta a asumir", dijo Azarenka .

"Quiero apoyar a los hombres y mujeres de todo el mundo que saben que se puede ser una madre -o padre - trabajadora", señaló la jugadora que actualmente es número 204 del mundo.

Madres ganadoras

Desde que comenzó la llamada era Open del tenis en 1968, solo tres madres han podido conquistar un torneo de Grand Slam.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En 2009 la belga Clijsters se convirtió en apenas la tercera mujer ganadora en la Era Open de un torneo de Grand Slam, tras ser madre.

La primera fue la australiana Margaret Court, llevándose en 1973 el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open.

Siete años más tarde otra australiana, Evone Goolangong, se coronó en Wimbledon siendo la primera madre que levantaba el trofeo en 66 años.

Y pasaron 29 años más antes de que la historia se repitiera con la belga Kim Clijsters llevándose el US Open en 2009, tras dar a luz.

Además de Azarenka, hay expectativa por ver si Serena Williams, actualmente embarazada y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, tiene la oportunidad de ser la cuarta mujer en lograr la gesta, cuando regrese a las canchas.

Mientras tanto, la bielorrusa solo espera que su situación legal actual llegue a buen término para poder reanudar su carrera.

"Estoy increíblemente agradecida por todo el apoyo que he recibido de mujeres y hombres en todo el mundo que reconocen la importancia de apoyar a las madres que trabajan y nuestro derecho de estar con nuestros hijos".

"Espero que haya cambios positivos pronto, de manera que esta situación pueda resolverse y pueda volver a competir".