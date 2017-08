46 goles en tres días y campeón entre 7 millones: los impresionantes números de Spencer Ealing, el mejor jugador de FIFA 17 del mundo

Derechos de autor de la imagen Ben Hoskins - FIFA Image caption Spencer "Gorilla" Ealing celebra su título como campeón mundial de FIFA 17.

Ruud Gullit, aquel fantástico volante del AC Milán y la selección holandesa, marcó un gol definitivo para conseguir un Mundial el pasado fin de semana.

Eso a pesar de que el llamado "Tulipán negro" se retiró hace 19 años de las canchas.

Gullit, sin embargo, sigue jugando al fútbol en el mundo virtual.

El jugador holandés que ganó el Balón de Oro en 1988 volvió a hacer historia gracias al talento de Spencer "Gorilla" Ealing, el flamante campeón del Mundial de Fútbol Interactivo, que se realizó en Londres este fin de semana.

Ealing, de 20 años y nacido en Birmingham, Reino Unido, logró vencer en la final del torneo al alemán Kai "Deto" Wollin, en una trepidante contienda que solo se resolvió en tiempo extracon un marcador a favor de Ealing de 7-3.

Uno de los goles que le permitieron la victoria a "Gorilla" lo anotó la versión virtual del legendario jugador holandés en el video juego FIFA 17.

Y Gullit también fue el encargado de darle la copa al videojugador.

Derechos de autor de la imagen FIFA TV Image caption Ealing se enfrentó en la final al alemán Kai "Deto" Wollin.

"Es algo absolutamente increíble haber ganado esta competencia. Creo que ser el campeón mundial del torneo de la FIFA es algo que va a cambiar mi vida para siempre", le dijo Ealing a la página de FIFA 17.

Pero no sólo recibió un enorme trofeo de acrílico de las propias manos de Gullit, sino también un cheque de US$200.000 y una invitación a la gala "The Best", donde se escoge al mejor jugador del año: estos sí, de los que juegan en la cancha de césped, no en la virtual.

Pero, ¿cómo logró "Gorilla" Ealing coronarse campeón del mundo de FIFA 17 en una competencia en la que tuvo cerca de 7 millones de rivales?

"Atacando", respondió simplemente el videojugador.

Delantera increíble

El Mundial Interactivo de la FIFA se juega con base al juego desarrollado por la empresa estadounidense EA Sports, el popular FIFA, que ya llegó a su versión 17 - y es el juego de video más vendido en el mundo.

Y basta un ejemplo de la dimensión del fenómeno: en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 participan cerca de 202 países, pero en las eliminatorias del Mundial Interactivo de este año fueron 7 millones de videojugadores alrededor del mundo.

Derechos de autor de la imagen Twitter Image caption Ruud Gullit, el legendario jugador del AC Milán, fue el encagardo de entregar el trofeo.

A la fase final, sin embargo, solo se clasificaron 32 videojugadores, primero en partidos de forma remota y después en torneos regionales por continentes.

Y "Gorilla" Ealing, quien representaba a Reino Unido, llegó como favorito.

En tres días de competencia en Londres, confirmó su talento como el "mejor atacante de la historia del juego FIFA", de acuerdo al sitio especializado en esports-news.co.uk.

Marcó 46 goles en 13 encuentros, con un promedio de anotaciones de 2,93 por partido y una diferencia de gol de +17.

En la final empezó con ímpetu arrollador: 3-1 en el primer tiempo. Pero el alemán Wollin logró remontar y empató el encuentro antes de que se acabaran los 12 minutos reglamentarios para las finales.

Y allí fue donde apareció Gullit: en el extratiempo, el avatar del holandés marcó el rumbo de la victoria de Ealing que terminó ganando el partido 7-3.

Entrenador

Uno de los aspectos más llamativos de las declaraciones de Ealing fue la dedicatoria del triunfo: ni para su familia, ni para sus amigos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption FIFA 17, lanzado el año anterior, se convirtió en el videojuego para consolas más vendido en los últimos meses.

Le agradeció a Sean "Dragon" Allen. Su entrenador.

"No hubiera podido ganar el torneo sin él", dijo Ealing en su cuenta de Twitter y reveló otro aspecto del juego: la estrategia.

El Mundial Interactivo se juega con base en dos consolas: Xbox y PlayStation. Allí los participantes pueden elegir ciertos aspectos del juego, aunque no todos.

Uno de esos es la formación del equipo.

"Conozco a Dragon desde hace muchos años. Me ha beneficiado tenerlo como entrenador táctico. Porque si hubiera seguido con la formación que tenía, hubiera sido imposible remontar el marcador", le dijo a la revista esports-news.co.uk.

Y concluyó: "Cuando estaba en ese momento pensé, ¿qué haría 'Dragon'? Entonces cambié mi formación a 4-4-2... y gané".