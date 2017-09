La curiosa historia de "Guantanamera" y cómo se convirtió en uno de los cantos más populares de fútbol

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los aficionados en Inglaterra han utilizado la melodía de Guantanamera de muchas formas, pero la canción también se ha popularizado en otros países.

Es una de las canciones más pegajosas y famosas que ha conocido la música en español: "Guajira guantanamera", también conocida como "Guantanamera".

También es una de las más difundidas, no sólo en el mundo de habla hispana.

Y tiene una historia bastante curiosa.

Los cantos más memorables y apasionados generalmente provienen de los hinchas de equipos visitantes Richard Osborne

Se popularizó en la década de 1930, cuando su autor oficial, el cubano Joseíto Fernández -nacido en La Habana el 5 de septiembre de 1908- participaba en el programa radial "El suceso del día", cantando letras improvisadas sobre temas de actualidad, en las que insertaba el estribillo "Guantanamera, guajira guantanamera".

A fines de los años 1940, el compositor y pianista español-cubano Julián Orbón (1925-1991) realizó un experimento con esta canción, reemplazando las letras improvisadas de Fernández por estrofas de los Versos Sencillos de José Martí, prócer de la independencia de Cuba, y según algunos estudiosos, cambiando parte de la melodía, lo que genera hasta de hoy disputas por la autoría.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los aficionados al fútbol en Inglaterra adaptaron la melodía de Guantanamera a sus cánticos en los años 60.

La primera estrofa dice:

"Yo soy un hombre sincero / De donde crece la palma / Y antes de morir yo quiero / Echar mis versos del alma."

A lo largo de las décadas, esta última versión adquirió una popularidad notable, convirtiéndose en una especie de emblema cubano. Cientos de artistas dentro y fuera del país la han grabado en diversos estilos e idiomas, transformándose además en una de las melodías más usadas por los hinchas del fútbol para alentar a sus equipos.

"Guantanamera" en la cancha

Es probable que la popularización de "Guantanamera" entre los aficionados en países no hispánicos esté relacionada con el éxito y difusión de las grabaciones de músicos estadounidenses en los años 60, particularmente las de Pete Seeger (1963) y The Sandpipers (1966).

Esta última alcanzó los primeros diez puestos en rankings discográficos en 1966, el año en que Inglaterra ganó la que es hasta ahora su única Copa Mundial de Fútbol.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Después de su triunfo en el mundial de 1966, el cántico que má se popularizó fue el de apoyo al mejor futbolista del equipo: "Uno solo, sólo hay uno solo".

Los supporters británicos (hinchas) recuerdan que en 1967 ya se cantaba "One [nombre del futbolista], there is only one [nombre del futbolista]" con la melodía de "Guantanamera", una de las fórmulas preferidas para darle apoyo a uno de sus jugadores favoritos.

Pero ese es uno de muchos ejemplos.

En el contexto futbolístico, el estribillo de "Guantanamera" se ha utilizado:

Para dar ánimo a un equipo:

Reino Unido: "You only sing when you're winning" (Sólo cantas cuando estás ganando)

Reino Unido: "Score in a minute, we're gonna score in a minute" (Vamos a anotar en un minuto)

España: "Échale huevos [club]"

Para elogiar a un futbolista: (insertando su nombre)

Reino Unido: "One [nombre], there's only one [nombre]" (Un [nombre], sólo hay un [nombre])

Dinamarca: "En [nombre], der er kun en [nombre]" (Un [nombre], sólo hay un [nombre])

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Mientras los aficionados rivales cantaban discriminatoriamente contra el entrenador español, los del Liverpool lo defendían entonando que "Rafa Benítez, sólo hay un Rafa Benítez".

Alemania: "Ein [nombre], es gibt nur ein [nombre]" (Un [nombre], sólo hay un [nombre])

Italia: "[nombre], facce un saluto" ([nombre], haz un saludo)

Para criticar a un futbolista:

Finlandia: "Onneton veto, olipa onneton veto" (Ese fue un mal tiro")

Para azuzar al equipo rival:

Italia: "Solo la nebbia, c'avete solo la nebbia" (Sólo niebla, tienen sólo niebla), generalmente cantada por equipos del sur del país a los equipos del norte.

Finlandia: "On meillä [nombre del jugador]" (Tenemos a [nombre del jugador])

Para criticar al árbitro:

España: "Qué malo eres, árbitro que malo eres"

Para expresar descontento contra los entrenadores:



Reino Unido: "Sacked in the morning, you're getting sacked in the morning" (Despedido en la mañana, serás despedido en la mañana)

Media playback is unsupported on your device Versión de "Sacked in the morning" de aficionados ingleses

De forma discriminatoria:



Reino Unido: "Two Andy Gorams, there's only two Andy Gorams", dedicada al jugador de Rangers, luego de haber sido diagnosticado con esquizofrenia.

Reino Unido: "Fat Spanish waiter, he's only a Fat Spanish waiter" (Gordo mesonero español, él sólo es un gordo mesonero español), dedicada a Rafael Benítez, ahora entrenador de Newcastle United.

¿Pero por qué ha sido tan popular?

Richard Osborne, académico de la Universidad de Middlesex y experto en música popular, me comentó acerca de las características de las canciones que perduran entre los aficionados de fútbol:

"Los hinchas están constantemente adaptando canciones de moda, pero sólo unas pocas entran en el canon".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los aficionados visitantes suelen ser los más apasionados para tratar de contrarrestar la inferioridad numérica.

"Las canciones deben tener buenas melodías que capturen la imaginación del público y que se presten para ser cantadas públicamente. También tienden a tener frases cortas de menos de diez palabras. Esto es clave para que fans de distintos equipos puedan utilizar diversas combinaciones de palabras", le dijo a BBC Mundo Osborne.

"'Guantanamera' cumple con cada uno de estos criterios".

"Hay que también tener en cuenta que los cantos más memorables y apasionados generalmente provienen de los hinchas de equipos visitantes".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El técnico chileno Manuel Pellegrini fue un objetivo frecuente de los aficionados rivales cuando estuvo en la Liga Premier.

"Esto es particularmente notorio cuando un equipo pequeño juega contra uno grande, especialmente cuando el equipo visitante está perdiendo. El equipo local puede estar a la cabeza en cuanto a goles, pero el equipo visitante puede reclamar que va ganando en términos de la pasión y el volumen del canto de los hinchas".

"Y 'Guantanamera', en su encarnación "You only sing when you're winning" (Sólo cantas cuando estás ganando) es quizás la canción clave para esta situación."