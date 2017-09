La calculadora de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018: ¿qué necesita cada país para clasificar?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Uruguay retomó el rumbo hacia la clasificación con un histórico triunfo en Paraguay.

Venezuela logró un punto por primera vez en su historia en Argentina, Perú le ganó por primera vez a Ecuador en Quito y Uruguay consiguió el mismo hito en su visita a Paraguay.

Ni la victoria de Bolivia sobre Chile, su primera en 17 años, formaba parte de la lógica del fútbol tomando en cuenta la diferencia que hay en teoría entre ambos seleccionados, pero es evidente que las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 se han encaprichado por lo impredecible.

Ni el renacer de Brasil entraba en los planes cuando entre octubre de 2015 y julio de 2016 deambulaba en el sexto lugar de la clasificación con el rumbo perdido y como por arte de magia -la de Tite- encontró la brújula para convertirse en la primera selección en clasificar a la cita mundialista del próximo año.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Todo Perú está soñando con la primera clasificación de su selección a un mundial desde 1982.

Pero el pasado ya está escrito y lo que nos interesa es el futuro, en particular la doble fecha que se disputará el 5 y el 10 de octubre.

Allí se definirán cuáles serán las tres selecciones que acompañarán a la Canarinha a Rusia y cuál será la que tendrá que disputar el repechaje contra Nueva Zelanda, un duelo que a priori debería decantarse por el representante sudamericano.

17ª fecha - 5 de octubre de 2017 Local Visitante Colombia Paraguay Argentina Perú Bolivia Brasil Venezuela Uruguay Chile Ecuador 18ª fecha - 10 de octubre de 2017 Local Visitante Ecuador Argentina Paraguay Venezuela Uruguay Bolivia Perú Colombia Brasil Chile

Tras la sorpresiva jornada del martes, el panorama parece más claro para unos -Uruguay y Colombia- y mucho más oscuro para otros -Chile y Ecuador-, pero lo cierto es que todavía quedan siete selecciones con opciones de sacar uno de los cupos.

En BBC Mundo, sacamos la calculadora para saber qué necesita cada uno de los países para llegar de manera directa al Mundial.

Aquí te lo contamos (por orden en la clasificación).

2º Uruguay - 27 puntos

La Celeste va al Mundial si logra sumar por lo menos una victoria en los dos partidos que le faltan.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El tanto de Federico Valverde frente a Paraguay fue su primero con la selección uruguaya.

En caso de conseguir dos empates -dos puntos- también tiene prácticamente garantizado su lugar ya que se tendría que dar una serie de resultados muy poco probables para quedar por fuera.

Eso se traduce en que Chile gane sus dos partidos por goleada (la diferencia de gol favorece ampliamente a la Celeste: +9), Argentina o Perú logren dos victorias y Colombia sume por lo menos cuatro puntos,

Uruguay también podría lograr su pase con un punto o incluso perdiendo los dos partidos que le quedan, aunque para ello necesita que se produzca una carambola de resultados a su favor.

3º Colombia - 26 puntos

El cabezazo de Radamel Falcao dejó a Colombia con la clasificación en bandeja, algo que en BBC Mundo veíamos poco probable -pero no imposible- hace un año.

Si consigue dos victorias o suma cuatro puntos se montará en el avión rumbo a Rusia.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Tigre consiguió un gol crucial para Colombia.

Pero en caso de lograr sólo tres puntos, los dirigidos por José Pekerman dependerán de que Chile no gane sus dos partidos o que Perú y Argentina no sumen más de cuatro puntos o que Uruguay no consiga dos unidades.

Con dos empates también tiene todo a su favor ya que sólo les basta que la Roja ceda puntos (no pase del empate en uno de los partidos).

Cualquier otra cosecha la dejaría expuesta a sorpresas desagradables.

4º Perú - 24 puntos

El invitado inesperado y que está a las puertas de regresar a su primer mundial por primera vez desde 1982.

Eso lo tiene asegurado si gana sus dos partidos, de lo contrario deberá entregarse a la calculadora.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Paolo Guerrero celebra el triunfo de su selección sobre Ecuador.

Para Perú cuatro puntos serán suficientes si Chile no gana sus dos partidos y Argentina no lo supera en promedio de gol, en caso que logre empatar contra la albiceleste.

Ganándole a Argentina en Buenos Aires, sólo quedaría pendiente de que Chile ceda ceda puntos en cualquiera de los dos partidos que le quedan y no logre un mejor promedio de gol en el restante, una variable que también entraría en juego si Paraguay gana sus dos partidos (aunque la albirroja tendrá que hacerlo por goleada).

De suceder este último escenario, Perú se jugaría su pase en una final contra Colombia en Lima.

5º Argentina - 24 puntos

Está claro que Argentina no es garantía ni de local ni de visitante y si en teoría debería lograr las dos victorias para sellar su clasificación, la realidad es que sus probabilidades no parecen tan altas por el fútbol que viene exhibiendo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sampaoli es el tercer técnico que se ha sentado en el banquillo argentino durante el proceso clasificatorio.

Con cuatro puntos, el boleto a Rusia se le pondría al alcance de la mano, en especial si le gana a Perú ya que en ese caso sólo tiene que esperar que Chile no gane sus dos partidos.

Si la victoria es frente a Ecuador -y suma un empate contra Perú- el foco estará en la diferencia de goles a favor y en contra, que se presenta desfavorable por las pocas veces que ha podido mandar el balón al fondo de la portería en estas eliminatorias (sólo supera a Bolivia).

Cualquier otro escenario dejaría a Messi y compañía en la cuerda floja.

6º Chile - 23 puntos

No sumó un punto en la doble fecha disputada en la última semana con lo que dejó hipotecada su clasificación a un milagro contra Brasil en la última fecha.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption La actual campeona de América le queda el reto casi imposible de vencer a Brasil de visitante para tener opciones de obtener uno de los cupos directos al Mundial.

Pero ni los seis puntos (si también vence a Ecuador) le garantiza el acceso directo a Rusia.

Para ello deberá soñar con un empate entre Argentina y Perú en la próxima jornada o que el vencedor de ese partido ceda puntos en su último encuentro.

Es mucho más complicado que se produzca una debacle de Uruguay o Colombia para superar a uno de los en la tabla.

Cuatro puntos o incluso tres le podrían servir, pero siempre viendo con atención lo que pasa en otros campos.

7º Paraguay - 21

Unas de cal y otras de arena para la selección guaraní, que gana de visitante y pierde de local.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Paraguay pasó de la euforia de vencer a Chile a la decepción por su derrota contra Uruguay.

Esa irregularidad es la que condicionó sus opciones de llegar al mundial, al que solo puede aspirar si logra dos victorias en sus próximos dos partidos.

Incluso con esos seis puntos no depende de sí misma y es posible que tenga que recurrir a la diferencia de gol, siendo la que presenta peor balance de los siete países que todavía aspiran en viajar a Rusia.

8º Ecuador - 20 puntos

De líder invicto a estar en el borde del abismo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ecuador sorprendió en el comienzo de las eliminatorias, pero después cedió muchos puntos de local.

La única manera de Ecuador para clasificar es ganando sus dos partidos y esperar que Perú o Argentina no sumen por lo menos dos puntos y que Paraguay no gané sus dos partidos.

¿Y el repechaje?

El consuelo para cada una de estas selecciones sería llegar al repechaje y jugarse el pase en una eliminatoria que se presenta favorable frente a Nueva Zelanda.

Una opción para la que todavía quedan muchas variables.

Pero también puede darse una carambola de resultados en el que hasta cinco equipos pueden quedar igualados con 27 puntos.

El peor escenario posible si te toca estar entre los eliminados.