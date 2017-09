"Ellas hacen los mismos sacrificios que los hombres": la encendida defensa que hace Andy Murray de las mujeres deportistas

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Andy Murray es considerado un ícono del feminismo en el circuito profesional de tenis.

Aunque él no haya sido directamente el perjudicado, Andy Murray ha vivido en primera persona a lo largo de su carrera cómo la mujeres son tratadas de manera diferente.

Sea en la cancha de tenis, en las gradas o desde los medios de comunicación.

Raramente las mujeres deportistas gozan del mismo tiempo de exposición "

Murray, que creció junto a figuras femeninas tanto en su vida personal como en la profesional, cree que es necesario seguir luchando para erradicar esas diferencias e impulsar la igualad de género en el deporte.

Considerado un ícono del feminismo, Murray escribió en el marco de la temporada 100 Mujeres* de la BBC sobre cómo se imagina un mundo ideal en el que se impulsara la práctica deportiva entre las mujeres.

"Nunca tuve planes de convertirme en un portavoz en defensa de la igualdad de género.

Mi experiencia trabajando con Amélie Mauresmo me dio un pequeña percepción de las actitudes hacia las mujeres en el deporte y, debido a que era inusual para un tenista masculino trabajar con una mujer como entrenadora, fue algo que me preguntaron con frecuencia.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption Murray fue el primer jugador de la élite del tenis masculino en trabajar con una entrenadora, Amélie Mauresmo.

Trabajar con Amélie fue, para mí, sumamente positivo porque ella fue la persona ideal para aquel el trabajo, sin importar su sexo. No obstante, fue evidente que ella no siempre era tratada de la misma manera que los hombres que hacían un trabajo similar, y sentí que tenía que hablar sobre eso.

Desde entonces me preguntan mucho sobre la igualdad de género y se me haría difícil mirar a los ojos a cualquiera de las mejores tenistas del circuito si no dijera lo que que pienso.

La gente muchas veces subestima la cantidad de trabajo que hay que hacer para llegar a ser uno de los mejores tenistas. Y esa ética de trabajo es la misma, seas un hombre o una mujer.

Derechos de autor de la imagen The Murray family Image caption Murray tuvo contacto con la raqueta desde muy temprana edad y comenzó a jugar tenis desde los tres años.

Son horas en el gimnasio, en la cancha, con los fisioterapeutas, viajando, analizando los partidos y los rivales, hablando con tu equipo, cuidando tu cuerpo y, por supuesto, haciendo muchos sacrificios.

Cualquiera que haya pasado un tiempo con cualquiera de las mejores tenistas sabe que ellas hacen los mismos sacrificios y están tan decididas y enfocadas en la victoria como cualquiera de los mejores jugadores en el circuito masculino.

Todos juntos

Cuando la BBC me preguntó sobre lo que pienso de la posibilidad de que los niños y las niñas jueguen juntos hasta la adolescencia la respuesta era muy clara para mí: creo que se trata de una gran idea.

En tenis nos beneficia el hecho de que tenemos el dobles mixtos, por lo que los hombres y mujeres, o niños y niñas, están acostumbrados a la idea.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Heather Watson y Andy Murray en un partido de la Copa Hopman en 2016. El tenis ofrece la posibilidad de que hombres y mujeres compartan la cancha.

Muchos de los momentos más divertidos que he pasado en una cancha han sido jugando dobles mixtos, sea con Heather Watson o Laura Robson en la Copa Hopman en Australia o en los Juegos Olímpicos. Aunque es probable que ellas no piensen lo mismo sobre jugar conmigo.

De joven, en Dunblane, mis padres siempre me incitaban a practicar contra las niñas del club de tenis del pueblo.

También solía practicar junto a Svetlana Kuznetsova cuando entrenaba en Barcelona.

Hacer deportes mixto tienen muchos beneficios. Entre otros, haces amigos, aumentas la seguridad en ti mismo y ahorras dinero para los colegios y clubes.

A una temprana edad lo importantes es la habilidad que se tenga con la pelota, la coordinación de la manos con el ojo y generar el espíritu competitivo, y no tanto la velocidad y la fortaleza, por lo que tiene sentido que esto se enseñe a niños y niñas al mismo tiempo.

Ejemplo a seguir

Con una madre que estuvo interesada e involucrada en el tema como la mía, siempre me pareció natural que se debería incitar a las niñas a hacer deporte como se hace con los niños.

Derechos de autor de la imagen The Murray family Image caption De pequeño, Murray solía practicar con niños y niñas por igual.

Conozco que ese no es el caso y que muchas niñas dejan de practicar deporte una vez que llegan a la adolescencia.

Esto es algo que mi madre siente de forma vehemente que hay que cambiar. Ella tiene un programa que se llamada Miss-Hits que enseña los elementos básicos del tenis y actualmente son muchos más los niños que las niñas, con un diferencia de cuatro a uno.

Ningún deporte ha hecho tanto como el tenis "

El cambio se está produciendo de a poco, pero hay necesidad de que hayan más mujeres entrenadoras en el deporte en general, y mucho más apoyo por parte de las autoridades, para que haya un verdadero impacto.

Raramente las mujeres deportistas gozan del mismo tiempo de exposición en la televisión que los hombres y todavía no hay suficientes mujeres en los máximos cargos de los organismos deportivos, aunque las cosas están mejorando.

Derechos de autor de la imagen Maurits Sillem/Getty Images Image caption Andy Murray ha reconocido que la figura femenina siempre ha tenido una influencia muy grande en su vida.

El tenis ha recorrido un largo camino en los últimos 35 años desde que el Abierto de Estados Unidos estableció igualdad de premios entre hombres y mujeres.

Y es genial que todos los torneos Grand Slams le paguen lo mismo a los campeones del cuadro masculino y del femenino. Ningún deporte ha hecho tanto como el tenis y es excelente formar parte del deporte que está dando el ejemplo.

Esperemos que eso sirva para presionar a los otros deporte para que hagan lo mismo.

Futuro

Algunos deportes tradicionalmente dominados por hombres han invertido significativamente en mejorar la calidad y competitividad entre las mujeres para que el espectáculo pueda atraer a más aficionados, se publiquen más columnas en prensa y aumente la cobertura de televisión.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tras su derrota en Wimbledon, Murray resaltó los logros de las hermanas Williams para corregir a un periodista por un comentario que se consideró sexista.

Esto ha pasado en los últimos años en fútbol, hockey, críquet y rugby en Reino Unido, que ahora están teniendo mucha más exposición.

Creo que en general el futuro es positivo. Cada vez estamos teniendo más mujeres en posiciones de influencia que se convierten en modelos a seguir y cada vez hay más gente impulsando los derechos de las mujeres en el deporte.

Todo está yendo en una dirección positiva y estoy emocionado sobre un futuro en el que el campo de juego será igual para todos".

* Este artículo es un adelanto de la temporada de 100 Mujeres #100Women que llega a la BBC a principios del mes de octubre.

Cada año la BBC selecciona a 100 mujeres influyentes y ejemplares de todas partes del mundo y les plantea un desafío. En 2017 las retamos a proponer soluciones para cuatro de los mayores problemas que las mujeres enfrentan hoy en día: los techos de cristal en el mundo empresarial, el analfabetismo femenino, el acoso en lugares públicos y el sexismo en el deporte.