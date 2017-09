"Lo necesito para canalizar mi rabia": boxeo, el desesperado intento de Rio Ferdinand para superar la trágica muerte de su esposa

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption No es la primera vez que un futbolista deja el balón por los guantes de boxeo.

Hace unos meses Rio Ferdinand compartió públicamente el calvario por el que estaba pasando desde la trágica muerte de su esposa en mayo de 2015.

El exdefensa del Manchester United y de la selección inglesa habló abiertamente del luto que lo seguía acompañando desde que Rebecca Ellison, su pareja y madre de sus tres hijos, falleció de cáncer de mama cuando tenía 34 años.

En un conmovedor documental transmitido por la BBC, Ferdinand se refirió sobre los demonios que lo persiguen desde entonces, una rabia guardada que ha sido el principal detonante para ponerse los guantes y convertirse en boxeador profesional.

"Esta es otra manera de canalizar esa agresión, la rabia y emociones en algo en lo que en verdad puedo mantener mi foco", explicó Ferdinand al anunciar esta semana la que tratará que sea su nueva carrera.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Rio Ferdinand y Rebecca Ellison se casaron en 2009 y tuvieron tres hijos: Lorenz, Tita y Tia.

El exfutbolista de 38 años, que será entrenado por por el excampeón mundial se peso súper mediano Richie Woodhall, dijo en un principio que su intención es "buscar un cinturón", pero luego matizó sus palabras.

"Tengo el mayor respeto por la fraternidad del boxeo", aclaró.

"Sería una falta de respeto que yo llegara aquí y decir que voy a ganar un título porque hay chicos que vienen haciendo esto desde que tenían cinco o seis años de edad".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El defensa ganó seis títulos de la Liga Premier y uno de la Champions League.

"Lo primero y más importante es que esto es un desafío. Físicamente y mentalmente saber si puedo aguantar el entrenamiento y luego obtener la licencia profesional".

"Quiero pasar las primeras etapas, subir al ring, recibir un golpe, dar un golpe y avanzar a partir de ahí".

Casos anteriores

El exdefensor de la selección inglesa reconoció que necesita algo que le permita mantener la concentración después de un período en el que "ha pasado por muchas cosas" en su vida.

"No le estoy faltando el respeto a nadie y se que habrán momentos cuando me cuestionaré si estoy haciendo lo correcto. Simplemente quiero probarme en otro deporte", explicó.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En los últimos años, Ferdinand ha trabajado como comentarista en la televisión británica.

Ferdinand, quien ganó seis títulos de la Liga Premier y uno de la Champions League, intentará emular los pasos de Curtis Woodhouse, exmediocampista de Birmingham, y Leon McKenzie, exdelantero de Crystal Palace, futbolistas que también se convirtieron en boxeadores profesionales.

El mejor parado de los dos fue Woodhouse al convertirse en campeón británico de peso welter ligero.

"Yo ya estoy retirado desde hace tres años y una cosa que extraño, y que probablemente le está pasando a él en este momento, es la competitividad de ser un atleta", expresó Woodhouse.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Curtis Woodhouse, derecha, compaginó su carrera de futbolista con la de boxeador.

"Una vez que te quitan eso es muy difícil de reemplazarlo. Eso debe ser lo que está buscando, recuperar la competitividad en su vida".

El primer paso para Ferdinand será entrenar entre 10 y 12 semanas para aprender la técnica y obtener la licencia del organismo que regula el boxeo en Reino Unido.

"Él empezará con peleas de cuatro asaltos y luego iremos paso a paso, pero será un largo y difícil camino", reconoció su entrenador y principal responsable de su preparación, Woodhall.

Malherido

Pese a las intenciones y la seriedad de Ferdinand al anunciar su paso al boxeo, deporte del que ha sido aficionado durante años, el promotor británico Barry Hearn cree que sólo hay un 50% de que pueda obtener la licencia para pelear profesionalmente.

"Da risa. Rio me cae bien, no me entiendan mal, pero esto en verdad es como una promoción para un programa de televisión".

"Si Tony Bellew, David Hay o Anthony Joshua le pegan a Rio Ferdinand seguramente sería procesados por la policía por utilizar un arma mortal. Podría quedar muy malherido".

"Le deseo suerte y espero que lo disfrute, pero que tenga mucho cuidado porque es peligroso", advirtió.

Derechos de autor de la imagen Rio Ferdinand Instagram Image caption Ferdinand ha subido a sus cuentas sociales varios videos en los que aparece boxeando, así como imágenes asistiendo a peleas profesionales.

Pero Frank Warren, también promotor de boxeo, cree que la presencia de Woodhall en la esquina de Ferdinand le da credibilidad al proyecto.

"Su carrera habla por sí misma y estoy seguro que no hubiera aceptado si no considera que Rio tiene la habilidad necesaria", le dijo Warren a la BBC.

"El fondo del asunto es su edad ya que comenzar a boxear a los 38 años es un salto significante".

"Habiendo dicho eso, Conor McGregor, quien nunca había boxeado en su vida, peleó contra Floyd Mayweather".