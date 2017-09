Por qué el colombiano "Lucho" Herrera cree que practicar ciclismo le causó cáncer

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption El colombiano "Lucho" Herrera es considerado uno de los mejores ciclistas latinoamericanos por su palmarés en grandes pruebas como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España.

El colombiano Luis "Lucho" Herrera, considerado uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de la historia, desveló que padeció cáncer de piel.

Y, según dice Herrera, fue precisamente la práctica del deporte que lo encumbró a lo más alto lo que le causó la enfermedad. O, más concretamente, practicarlo sin tomar las medidas oportunas.

"No teníamos la precaución de aplicarnos bloqueador (solar) porque no había tiempo. A veces sudaba uno mucho o le echaban agua a uno y se caía", dijo a Blu Radio el exciclista de 56 años.

La exposición al sol durante tantos años de su carrera fue determinante para que apareciera la enfermedad. "Entrenando y corriendo por ahí 5, 6 o 7 horas diarias… En el tour de Francia son temperaturas de 38-40 grados", recordó en declaraciones al canal colombiano Caracol.

"Uno es joven, no le paraba bola… pero a la edad que tengo, vienen las consecuencias".

El también conocido como "Jardinerito de Fusagasugá" -la localidad colombiana donde nació- es uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo tras sus sonados éxitos en etapas de montaña.

Precisamente, permanecer a elevadas alturas donde los niveles de radiación solar son mayores también influyó en la aparición de su cáncer.

En continuo tratamiento

Herrera aclaró que ya se encuentra bien tras serle detectada la enfermedad hace seis años.

"Me vi unas manchas como con un alto relieve (…). Cuando fui al dermatólogo, ya tenía muchas manchas en las manos y en la cara. Se le hizo una biopsia y salió positiva de cáncer de piel".

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty images Image caption "Lucho" Herrera se impuso a grandes ciclistas como "Perico" Delgado en la Vuelta a España de 1987. En la imagen, compite con el español en el Tour de Francia del mismo año.

Su dermatólogo, el doctor Andrés Luque, explicó en Caracol que Herrera tuvo un carcinoma basocelular y una lesión en un antebrazo del que ya se ha recuperado.

"Ya estoy alentado. Estoy bien, pero teniendo mucho cuidado con los brazos y la cara", dijo el deportista.

El exciclista continúa sin embargo realizando terapias y tomando cuidados para evitar su reaparición, como no exponerse directamente al sol. "El doctor me retiró la parte afectada... Me toca usar manga larga todo el tiempo", señaló Herrera.

El médico explicó que Herrera "debe seguir un tratamiento porque por su mismo daño solar crónico que tiene las lesiones vuelven y aparecen".

"Ocasionalmente se le hacen también sesiones de crioterapia (quemar las lesiones con frio)", explicó.

Herrera fue el primer latinoamericano que se impuso en una Gran Vuelta al ganar en la Vuelta a España de 1987.

También fue campeón de montaña en varias etapas del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de vencer en dos ocasiones en la Dauphiné Libéré y en cuatro la Vuelta a Colombia.