La trágica muerte del portero Choirul Huda al chocar con un compañero mientras jugaba en Indonesia

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN Selamat jalan CAP @c.huda_01 The real legenda of PERSELA 18 tahun setia membela Persela Semoga dosa diampuni dan amal diterima Allah SWT. Jika ada kekhilafan almarhum dimasa lalu, harap keikhlasan memaafkan. Semoga keluarga diberikan kekuatan untuk menghadapi. Terima kasih untuk dedikasi tiada henti dan inspirasi bagi Persela, Lamongan dan sepak bola Indonesia #terimakasihCAP #persela #lamongan #choirulhuda #ripchoirulhuda . .

