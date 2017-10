Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pochettino trata de cuidar el más mínimo detalle de sus equipos hasta el punto que coloca cámaras por todo el campo de entrenamiento.

El argentino Mauricio Pochettino sólo necesitó 45 minutos para dejar en evidencia su apuesta futbolística cuando llegó al fútbol inglés hace cuatro años.

Fue durante su debut con el Southampton. Pese al empate sin goles frente al Everton, lo que se vio sobre el engramado del estadio St. Marys fue un despliegue de presión y fútbol vertical que dejó mudos a los aficionados que antes del partido coreaban el nombre de su antecesor.

A partir de ahí los santos del sur de Inglaterra evolucionaron a un ritmo impresionante hasta convertirse en el equipo revelación de la Liga Premier en la primera temporada completa que tuvieron al entrenador argentino al mando.

Pese a los excelentes resultados, o gracias a ellos, Pochettino dejó el Southampton tentado por el reto del Tottenham, club que le ofrecía una escaparate más ambicioso para exponer sus ideas.

Con los Spurs mantuvo su curva ascendente hacia la parte alta de la tabla, peleando dos temporadas seguidas por el título de la Liga Premier y regresando al club del norte de Londres hacia la élite del fútbol europeo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los jugadores destacan el trato humano que tiene el entrenador argentino.

Sin tanto dinero

Eso lo logró sin contar con el dinero de otros grandes clubes ingleses y europeos, lo que no ha pasado desapercibido en otros países.

Uno de ellos es España, donde ya hablan que Pochettino podría ser un serio candidato a dirigir el Real Madrid una vez que se termine el ciclo del francés Zinedine Zidane en la casa blanca.

Que su nombre esté en la prensa el día previo al partido de Champions League entre los Spurs y el Madrid en el Santiago Bernabéu no es coincidencia, ya que el duelo contra el gigante blanco es la oportunidad para el entrenador argentino de mostrar sus credenciales.

Así como el escalón que necesita dar su equipo para confirmar que se merece un lugar entre los grandes clubes europeos.

"El argentino gusta por el Bernabéu", escribió el periodista José Félix Díaz en el diario deportivo Marca, el más popular de España.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Real Madrid y Tottenham se enfrentaron en un partido de pretemporada en la Copa Audi en 2015, que terminó con victoria merengue 2-0.

"Es su manera de entender el fútbol, su trato con las estrellas y, sobre todo, ese atrevimiento que tiene para hacer figuras de simples chavales (jóvenes) que menudean por la cantera".

Esta afirmación hace referencia al crecimiento que han experimentado futbolistas como Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Eric Dier, Kyle Walker o el mismo Christian Erikssen, que aunque no se forjó en los Spurs de la mano de Pochettino ha dado un salto de calidad importante.

El mismo entrenador santafecino considera que "la identidad de los clubes o de un país pasa por la gente joven".

"Sólo hay que dejarles demostrar lo que valen. En todos los clubes me han dejado apostar por ellos, lógicamente con argumentos y razones".

Ocurrió en el Espanyol, en el Southampton y en ahora en Tottenham, hasta el punto que de estos conjuntos ha surgido la columna vertebral de la selección inglesa que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El tridente de lujo del Tottenham: Christian Erikssen, Harry Kane y Dele Alli.

Detallista

Para uno de los jugadores que estuvo bajo su mando, el defensa central portugués José Fonte, lo que hace especial a Pochettino es su "increíble" atención a los detalles, desde la planificación de los partidos y entrenamientos hasta el análisis del

"En todas partes del campo de entrenamiento hay cámaras", le contó Fonte a la BBC.

"Si es él quien esta repartiendo los petos y resulta que tu no estás en el equipo, y tu lenguaje corporal te delata que no estás contento, él te va a llamar a su oficina y para decirte 'Escucha, esto no es lo correcto'".

Sin tener un palmarés como el de Pep Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte o Jurgen Klopp, en Inglaterra consideran que Pochettino está a la altura de todos ellos por su impresionante pasó por el Southampton y el trabajo con los Spurs.

Con el primero, con Fonte en el equipo, terminó octavo, mientras que con el conjunto de Londres ha finalizado en quinto, tercero y segundo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pochettino comenzó su carrera como entrenador con el Espanyol y desde entonces mantiene una rivalidad en los banquillos con Pep Guardiola.

Este año es el único que mantiene el pulso en la Liga Premier con los dos gigantes de Manchester pese a la diferencia en el dinero invertido tanto con City como el United.

Mientras, en la Champions ha ganado sus dos partidos al Borussia Dortmund y el Apeol Nicosia.

Fonte cree que ese progreso es estimulado por el constante escrutinio y planificación que realiza su exentrenador.

"¿En la cantina? Es en todas partes. Te está observando todo el tiempo, en todos lados, tu lenguaje corporal y todo".

"Es meticuloso, su atención al detalle es única. Observa todo lo relacionado contigo", reveló Fonte.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Fonte jugó en el Southampton bajo las ordenes de Pochetttino.

Para el defensor se trata de una cualidad que resulta crucial para la evolución de los jugadores jóvenes, quienes sienten que cuentan con alguien que se preocupa por ellos.

"Pone un brazo alrededor tuyo y te hace sentir especial", aseguró.

"Recuerdo que Luke Shaw fue como un hijo para él. Adam Lallana, Dejan Lovren y yo disfrutamos de una buena relación con él. Aunque también fue estricto cuando tenía que serlo".

Seriedad que necesitará el Tottenham este martes frente al Real Madrid, la oportunidad de los nuevos pupilos de Pochettino de confirmar que ya alcanzaron su mayoría de edad futbolística.