¿Por qué en Perú no quieren en la selección a Claudio Pizarro, el futbolista peruano más exitoso a nivel internacional?

Entre el próximo 10 y 15 de noviembre, la selección peruana de fútbol se juega ante Nueva Zelanda la posibilidad de regresar a un Mundial de fútbol después de 35 años de ausencia.

Y en medio de la fragancia embriagante que da estar tan cerca de un sueño, muchos quieren sumarse a esa búsqueda de gloria.

"Me gustaría jugar un año más. El fondo es simple. Uno de mis mayores sueños es jugar con Perú en la Copa del Mundo de Rusia 2018".

La frase no es de cualquiera: es del jugador peruano más exitoso a nivel internacional, Claudio Pizarro, al portal de internet alemán 11freunde.

De esa forma, a sus 39 años y gastando sus últimos impulsos en la delantera del FC Colonia de la Bundesliga, el "Bombardero de los Andes", como lo apodan, expresó su deseo de volver a la selección que actualmente dirige el argentino Ricardo Gareca.

Y de esa forma también dividió a un país.

De acuerdo a una encuesta realizada por El Comercio-Ipsos, el 82% de los peruanos no quiere que Pizarro haga parte de los escogidos para ir a Rusia 2018, si el país logra llegar hasta allí.

Hay páginas de Facebook enteras dedicadas a explicar las razones por las que el delantero no debe volver a vestir la camiseta de la banda roja.

"Nadie discute que en Alemania Pizarro ganó todo, pero cuando se trata de Perú lo recordaremos por los goles que no hizo", escribió en el diario El Comercio el periodista deportivo Juan Aurelio Arévalo.

"Y seamos honestos: para que Pizarro la rompa en la selección hay que prender la PlayStation", sentenció.

Pero, ¿por qué el jugador más exitoso en el exterior en la historia del fútbol peruano genera tanta división a la hora de ser convocado de nuevo a la selección?

A favor

Los números de Claudio Pizarro El bombardero de los Andes 191 goles en la Liga Alemana 19 títulos en el extranjero.

60 partidos con la selección Perú en los que marcó

25 goles. Getty

Para empezar habría que hablar de los números.

Claudio Pizarro ostenta una marca continental: es el máximo goleador extranjero de la Bundelisga con las 191 anotaciones que ha logrado desde que llegó a Werder Bremen, en 1999 -que incluyen su paso por el Bayern Munich en donde marcó 84 goles.

Además, en cuestión de títulos, Pizarro es uno de los más ganadores a nivel de clubes: 19 títulos, que incluyen la Champions League de 2013 y el Mundial de clubes de ese mismo año en Marruecos.

"En su momento, Pizarro puso el nombre del fútbol peruano en un lugar donde no lo había hecho ningún jugador. Tiene cifras que son muy difíciles de conseguir", explicó a BBC Mundo Mario Fernández Guevara, experimentado periodista peruano.

"Y creo que la única razón por la que sería convocado, en el caso de que Perú llegue al Mundial, es por lo que significó, pero debe tener claro que el equipo ya está hecho, ya está conformado", agregó.

Otros lo dejan al espacio de la suerte.

"La cancha, lo sabemos los que 'comemos' fútbol´, es el territorio de lo impensado: si se pone en forma, ¿por qué no darle una oportunidad?", escribió el analista Carlos Bejarano.

"Igual, no puedo dejar de ser honesto conmigo mismo y creo que es muy difícil que Gareca convoque a Claudio", añadió.

En contra

No bastaría este artículo para incluir todas las voces que se oponen a que Pizarro haga parte de la selección peruana, incluso ahora para los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda.

De nuevo, para ayudar a resumir, vamos a los números:

Pizarro ha disputado un total de 95 partidos con la albirroja y ha marcado 25 goles. Pero a la hora de desgranar sus estadísticas con el seleccionado, especialmente en el proceso clasificatorio, las cosas se complican.

"Lo digo así: en 17 años jugando eliminatorias sólo tres pases de Pizarro terminaron en gol. Él ha hecho seis anotaciones en las cuatro eliminatorias en que participó, mientras que entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero han marcado 26", explicó Arévalo en su artículo.

"Es como decía un periodista: 'hay jugadores de clubes y hombres de selección'", agregó.

Otro de los argumentos que esgrimen es su supuesta displicencia hacia la hinchada peruana.

"¿Sabes por qué no queremos a Pizarro? Porque representa el éxito, pero también la soberbia. Es el líder de un vestuario que no consiguió nada. Ahora hay otros líderes positivos, como Guerrero, que consiguieron meter a Perú en el repechaje", le contó a BBC Mundo Jasson Curi Chang, desde el punto de vista de los fanáticos.

Por ahora no hará parte de los convocados para ir por el cupo en la serie ante los "All Whites" (como se apoda a Nueva Zelanda, los "todos blancos"). Gareca se desmarcó de la polémica con un tecnicismo diplomático.

"Me gustaría hacer una mención. Pizarro es un embajador del fútbol peruano. Si no está es porque no ha tenido suerte, porque siempre tuvo un impedimento físico, más allá de la voluntad que él tenga. A partir de ahí, resolvimos esa cuestión", explicó.

Al momento, su último partido con la selección fue el 29 de marzo de 2016 frente a Uruguay.

Y de acuerdo a varios peruanos consultados por BBC Mundo, fue en ese partido donde ocurrió la escena que mejor representa el sentimiento actual de los hinchas.

A los tres minutos del segundo tiempo de aquel partido que se desarrollaba en el Monumental de Montevideo, Pizarro pidió, sin razón aparente, ser sustituido del campo.

Entonces el delantero uruguayo Edison Cavani marcó en contra de los peruanos y desató la furia de varios compañeros de Pizarro, entre ellos el delantero del Flamengo y actual emblema de la selección, Paolo Guerrero, que le lanzó un grito al "Bombardero de los Andes" que ahora se repite por las calles, las casas y las tribunas de muchos de los hinchas peruanos: "¡Huevón, Huevón!".