Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sergio "Kun" Agüero festejando tras convertir contra el Napoli por la Champions League, partido que resultó en victoria 4-2 para el City.

Sergio "Kun" Agüero se convirtió en el máximo goleador del Manchester City y, por si esto fuera poco, sigue siendo el mejor delantero de la Premier League.

El argentino es un rematador de clase mundial, pero parte de lo que lo hace tan especial es su constancia: por más de siete temporadas ha estado marcando goles a un ritmo increíble para el City.

Su gol de este miércoles por la Champions League en el partido contra el Napoli le permitió superar el récord de 177 goles que ostentaba el inglés Eric Brook desde los años 30.

Agüero llegó a 178 goles y rompió el récord, pero creo que va a continuar en este camino y lo va a destrozar.

El futbolista de 29 años ya era una leyenda del City antes del partido del miércoles, pero este hito consolidó su merecido lugar en la historia del equipo inglés y de la Premier League, donde ya es uno de los máximos delanteros de todos los tiempos.

Sus estadísticas solo en esta competencia (129 goles en 188 partidos) muestran cuán bueno es y por qué lo califico tan alto.

Me resulta difícil entender por qué, desde que juega en Inglaterra, todavía no logró ingresar ni una sola vez en el equipo ideal del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales del país. Pero no hay mucho que pueda hacer al respecto y estoy seguro de que a Agüero no le importa tanto.

Ya tiene dos títulos de campeón en la Premier y ha convertido una cantidad de goles que no dejan dudas de lo bueno que es.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pep Guardiola felicitó al "Kun" por su récord y dijo que este hito lo convirtió en "una leyenda".

Pero, en base a estos gráficos, es posible deducir que su ya impresionante desempeño puede aún ser mejor.

Talento

La última temporada fue calificada como una particularmente difícil para Agüero. Aún así consiguió anotar 33 veces en 45 partidos y su promedio de goles no ha bajado.

De hecho, en la Premier League, cuando se trata de la cantidad de minutos en promedio que precisa para convertir un gol, el argentino lidera las estadísticas entre los jugadores que llevan más de 50 goles anotados en la liga.

El "Kun" convierte un gol cada 108 minutos.

En cinco de sus siete temporadas con el City, Agüero anotó 20 o más goles en cada competición donde el equipo participó y al observarlo jugar se puede entender por qué es tan difícil de detener.

Capacidad de adaptación

Además de ser capaz de anotar todo tipo de goles, Agüero es fuerte e inteligente, y puede avanzar solo con la pelota o incorporar a otros al juego.

Se siente cómodo en cualquier esquema de juego planificado por su director técnico, Pep Guardiola. A veces lidera solo el ataque, a veces lo hace acompañado.

En la temporada pasada y la presente, Agüero también ha estado trabajando más duro que de costumbre, porque eso es lo que Guardiola exige de todos los que juegan de su lado.

Guardiola también quiere futbolistas que sepan jugar en equipo y Agüero ha demostrado que puede ser generoso en el área.

Por ejemplo, en septiembre, cuando el City se enfrentó contra el Watford, Agüero le cedió un penal al joven Raheem Sterling (22 años), luego de haber anotado un hat-trick.

Tal como dijo Guardiola en aquel entonces, si el argentino hubiera querido patear ese penal, nadie se lo hubiera disputado.

Sergio Agüero en la Premier League Temporada Distancia promedio cada 90 min (km) Promedio de esprints cada 90 min 2013-14* 9,2 53,7 2014-15 9,1 50,2 2015-16 8,9 44 2016-17** 10 60,8 2017-18 9,9 57

*Temporada en que Opta comenzó a medir estos datos. **Temporada en que Guardiola tomó la dirección del Manchester City

Consistencia

A pesar de sus goles y de todo lo demás que aporta al City, se especula que Guardiola está dispuesto a vender a Agüero.

Por ahora son solo rumores, pero creo que he dejado en claro lo que pienso sobre Agüero: soy un gran admirador suyo y, en mi opinión, si el City quiere tener éxito, debe conservar al argentino.

Además de un gran goleador, es un creador de grandes goles, como la brillante carrera y remate que le dio la tercera anotación para el citado hat-trick contra Watford.

Por si esto fuera poco, aparece cuando debe hacerlo.

Su gol más memorable es el que convirtió en los descuentos contra Queens Park Rangers para asegurarle al City el título de la Premier League en la temporada 2011-12.

A juzgar por cómo Agüero y el resto del equipo comenzó esta temporada, habrá muchos más goles para disfrutar de él en el City. El éxito del equipo este año depende en gran parte de ello.

Estadísticas compiladas por Alex Bysouth.