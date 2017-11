Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Estados Unidos quedó fuera de un mundial por primera vez en más de 30 años. (Foto: Ashley Allen)

No todo está perdido. Los equipos que no consiguieron clasificar al Mundial de Rusia 2018 podrían jugar el próximo año en un torneo internacional después de todo.

Eso, si sale adelante una propuesta que la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF, por su sigla en inglés) aún tiene el horno.

Tras la eliminación de Estados Unidos, que no irá a un mundial por primera vez en más de 30 años, la USSF se plantea organizar un campeonato en el que también participen otras selecciones que se quedaron fuera.

La idea todavía está en una fase preliminar, según pudo saber BBC Sport.

La USSF aún debe contactar a otras federaciones estatales y diseñar una estructura para el torneo.

Se entiende que el objetivo es que se involucren los equipos de mayor renombre, como Holanda y Chile,que no superaron la fase de eliminatorias.

Pero uno de los mayores obstáculos podría ser la FIFA.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Italia fue eliminada por Suecia. (Foto: Miguel Medina)

La organización no permite la celebración de competiciones durante las mismas fechas en las que se celebra el Mundial.

Sin embargo, el ente regulador del fútbol a nivel global le dijo a BBC Sport que no se interpondría en el camino de la USSF siempre que cumpla con las normas usuales y las regulaciones del fútbol internacional.

Es de esperar que la propuesta reciba el apoyo de la FIFA, ya que esta intenta revigorizar el fútbol a nivel global e incluso se ha llegado a hablar de una liga a nivel mundial.

Michael Lewis, que ha escrito sobre fútbol en Estados Unidos durante los últimos 40 años, aseguró a BBC Sport: "Esto parece una idea para hacer dinero. Lo conciben como un flujo de ingresos positivo".

¿Quién participaría?

Hay pesos pesados del fútbol entre quienes se quedaron fuera de Rusia 2018.

Tanto Italia, ganador de cuatro Mundiales, como Holanda, segunda en tres ocasiones, dispararían sin duda la facturación de este posible campeonato.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Holanda, que quedó segunda en tres mundiales, también se quedó fuera de Rusia 2018.

Luego está Chile, actual campeón de América, que ocupa el noveno puesto a nivel mundial y que hace alarde de tener entre sus filas al delantero del Arsenal, Alexis Sánchez.

Tres gigantes africanos que jugaron en la edición de Brasil 2014 también podrían presentarse. Entre ellos están Ghana, cuya escuadra incluye a figuras como el mediocampista del Atlético de Madrid Thomas Partey y el del West Ham Andre Ayew.

También el pentacampeón de la Copa Africana de Naciones, Camerún, y Costa de Marfil.

Paraguay, el Gales de Gareth Bale, República Checa, Escocia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Irlanda y Grecia también podrían ser invitadas. Estos equipos podrían contar con mucho apoyo en Estados Unidos debido al volumen de inmigrantes que alberga ese país.

Sin embargo, antes de un gran torneo suele haber enfrentamientos amistosos entre los eliminados y los clasificados. ¿Cómo lograría Estados Unidos coordinar todas las fechas?

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Paraguay también podría ser invitado al torneo. (Foto: Norberto Duarte)

Además, ¿querrían los jugadores participar?

"Estoy bastante seguro de que los futbolistas italianospreferirían irse de vacaciones", añadió Lewis, "también creo que los equipos pondrían a jugar a los inexpertos, lo que ciertamente no ayudaría al desarrollo de la selección estadounidense".

Las ventajas

A Estados Unidos, no obstante, un torneo le beneficiaría de cara a su candidatura para acoger el Mundial en 2026.

Su campeonato nacional crece cada vez más en tamaño y popularidad. Algo que va en paralelo con el aumento de la población hispana en dicho país, que ya representa el 35% de los fanáticos de esa liga.

También hay beneficios económicos que actuarían en contrapeso con las pérdidas que le supondrá haberse quedado fuera de Rusia 2018.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El fútbol ha ganado en los últimos años popularidad en Estados Unidos. (Foto: Scott Olson)

La USSF se quedará sin los US$12,5 millones que la FIFA pagará a los equipos clasificados, según la revista Forbes.

A Fox Sports no le debe haber sentado bien la eliminación después de haber invertido US$425 millonesen la adquisición de los derechos para retransmitir el Mundial en Estados Unidos.

Perder el pase a Rusia 2018 fue un "desastre" para el canal, según el portal Business Insider.

¿Alcanzaría este "Mundial paralelo" a despertar interés en Estados Unidos antes del evento de la FIFA y aumentar su audiencia pese a la ausencia de su selección?

Lewis, que ha cubierto cada Mundial desde 1990, cree que no: "No me parece que vaya a influenciar mucho en el volumen de audiencia del mundial se celebre o no".

"Hay tantos aficionados de diferentes naciones en este país que estimo que las cifras [de rating] serán grandes. Lo primero que tiene que hacer la USSF es encontrar un nuevo entrenador".