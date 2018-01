Las dudas en el lanzamiento del equipo de fútbol de David Beckham en Miami

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption David Beckham jugó durante 20 años y llegó a ser capitán de la selección de Inglaterra.

El exfutbolista inglés David Backham cumplió este lunes el sueño que ha perseguido durante la última década: tener su propio equipo de fútbol.

El excapitán de la selección inglesa anunció presentó oficialmente el que será su equipo en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de Estados Unidos, tras obtener el visto bueno para poner en marcha una franquicia.

El equipo jugará en la ciudad de Miami.

Pero algunas preguntas sobre este proyecto dado a conocer por primera vez en 2014 aún no tienen respuesta: cuál será el nombre del equipo, cuándo será su debut o cuáles serán sus colores.

La MLS dijo en un comunicado que la información sobre el nombre, la temporada de debut y los colores y otros elementos de imagen serán dados a conocer en el futuro.

Image caption El comisionado de la MLS, Don Garber (derecha), dio la bienvenida al nuevo club de la liga que jugará en Miami.

Lo que Beckham y su consorcio sí tienen asegurado es el sitio en donde será construido un nuevo estadio para 25.000 personas en Miami, ciudad que no tiene participación en la MLS desde 2001.

Un largo camino

"Tengo que ser honesto: fue muy difícil", dijo Beckham al hacer el anuncio de su nuevo equipo.

"Hubo momentos en que me recosté y pensé: 'Esto no va a suceder. Es demasiado difícil, demasiado duro, demasiados baches en el camino'. Pero no me di por vencido. Nada en mi carrera fue fácil", añadió.

Y es que el exfutbolista y sus socios, entre ellos el cubanoestadounidense Jorge Mas y el boliviano Marcelo Claure, han pasado por varias dificultades para hacerse de la franquicia de la MLS.

La principal fue conseguir un espacio para la construcción del nuevo estadio, el cual no era bienvenido por algunos residentes locales y empresarios.

Image caption Se esperaba que el equipo de Miami pudiera debutar en la MLS en 2020, pero la fecha aún no ha sido dada a conocer de forma oficial.

Luego de tres intentos sin éxito, el grupo de inversionistas compró un terreno en diciembre de 2015 en el barrio Overtown del corazón de Miami.

Pero el gobierno del condado Miami-Dade fue demandado por el empresario Bruce Matheson, quien señaló que se había vendido el espacio por debajo del valor razonable y sin proceso de licitación.

La demanda fue desestimada en octubre pasado, mientras que Matheson prometió apelar el fallo.

"Dicen que a los que esperan les depara grandes cosas... gracias por esperar este día", dijo Don Garber, el comisionado de la MLS.

Traer estrellas de Europa

Beckham, ahora con 42 años, se retiró en 2013 después de una carrera de 20 años. Seleccionado con Inglaterra en 115 partidos, su trayectoria lo llevó a ganar trofeos en liga inglesa con el Manchester United, en la española con el Real Madrid y con el LA Galaxy de Estados Unidos. Se despidió del fútbol tras un breve paso por el Paris Saint-Germain francés.

Cuando Beckham fichó por el LA Galaxy de la MLS procedente del Real Madrid, el futbolista incluyó en su contrato la opción de adquirir una franquicia en la MLS por US$25 millones.

Las licencias para crear un equipo rondan los US$100 millones.

Image caption Miami tiene equipos profesionales de básquetbol, de béisbol y de fútbol americano, pero desde 2001 no cuenta con uno de fútbol.

Beckham ejerció esa opción y eligió a Miami como la ciudad para crear el nuevo equipo.

La ciudad tuvo al club Miami Fusion de 1998 a 2001, año en que el equipo fue desintegrado por las bajas ventas de entradas y la caída de sus ingresos.

Pero ahora Beckham no solo prometió devolver el fútbol a Miami, sino incorporar "jugadores de primer nivel de Europa" para poner al equipo entre los mejores.

"Nuestro compromiso con nuestros fanáticos en Miami y en todo el mundo es simple: su equipo siempre se esforzará para enorgullecerlos en el campo", prometió el exjugador inglés.