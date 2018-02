Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ester Ledecka produjo una de las mayores sorpresas en la historia de las Olimpiadas al ganar la medalla de oro en el súper-G.

Nunca había logrado subir a un podio en una prueba de la Copa del Mundo y su mejor figuración sobre unos esquíes había sido un séptimo lugar.

Pero lo más increíble de la sorpresiva victoria de la checa Ester Ledecka el fin de semana en el eslalon súper gigante o súper-G de las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang 2018 no fue que derrotó a todas la favoritas y tampoco que lo hiciera en una prueba que ni siquiera es su especialidad.

Lo asombroso fue que la campeona del mundo de eslalon en snowboard conquisto la medalla de oro con unos esquíes prestados.

La esquiadora checa, que había llegado en el puesto 23 en el eslalon gigante la semana pasada, compitió con esquíes prestados.

"Pensé que debió haber sido un error. Pensé que cambiarían los tiempos por alguien más", comentó la esquiadora de 22 años tras ver su tiempo en la pantalla y con los esquíes que le prestó la estadounidense Mikaela Shiffrin, campeona la semana pasada en el eslalon gigante.

Ledecka venció a la austriaca Anna Veith en una centésima de segundo, mientras Tina Weirather, de Liechtenstein, logró el bronce.

Es como ser una de las grandes en bádminton y también en tenis Ed Leigh, especialista de la BBC

Nadie podría predecir la victoria de la esquiadora checa, siendo calificada por el comentarista de la BBC, Matt Chilton, como "una de las más extraordinarias historias olímpicas de todos los tiempos", tanto de los juegos de invierno como de verano.

La estadounidense Lidnsey Vonn se rindió ante la actuación de Ledecka.

La estadounidense Lindsey Vonn, la esquiadora más laureada de la historia y candidata a una de las medallas, fue sincera al elogiar la hazaña de Ledecka.

"Desearía tener esa capacidad atlética para saltar de deporte en deporte y ganar todo", destacó Vonn tras terminar en el sexto lugar.

"Desafortunadamente sólo soy buena esquiando y ella también me ganó ahí".

Parecido, pero diferente

Ledecka recién comenzó a participar en el circuito de esquí en 2016 y su mejor resultado en el súper-G fue un 19º.

Nada mal para alguien que se ya se había convertido en una superestrella en otro deporte, el snowboard.

Ledecka tratará de lograr la hazaña de conquistar dos oros olímpicos en dos deportes diferentes.

La campeona mundial y ganadora de cinco títulos en la Copa del Mundo competirá esta semana sobre la tabla en la prueba de eslalon gigante paralelo a la que llega como gran favorita.

Ledecka fue doble campeona mundial juvenil en 2013 antes de sumar el título mundial de eslalon paralelo en 2015 y el eslalon gigante paralelo en 2017.

Pero este comienzo de 2018 está siendo aún mejor.

"Sea en esquí o en snowboard con lo que yo me quedo es la velocidad. No tengo miedo de la velocidad. Sólo me concentro en descender, eso es todo, cada vez", dijo Ledecka.

Cuando compareció antes los medios de comunicación, Ledecka apareció con sus lentes debido a que, según ella, no se había maquillado.

El jueves tendrá la oportunidad de aumentar su leyenda cuando se convierta en la primera atleta en participar en esquí alpino y snowboard en una misma Olimpiadas, con la posibilidad de completar una doblete sin precedentes en la historia moderna de los Juegos Olímpicos.

Un logro que para el especialista de la BBC, Ed Leigh, escapa de toda lógica.

"Es como ser una de las grandes en bádminton y también en tenis", resaltó Leigh.

"Si bien la teoría es la misma, la estrategia y la técnica son dos polos opuestos".

"Ella siempre ha entendido los dos códigos y de alguna forma ha logrado perfeccionarlos en los dos deportes".

