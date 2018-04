Primero está la salud antes que cualquier resultado deportivo! De esos ya @marianapajon nos has dado miles... . Esta mañana y después de continuar con algunos quebrantos de salud, estuvo en duda la participación de #Mariana en la Válida de hoy de la #CopaMundo @ucibmxsx, sin embargo la tenacidad que la caracteriza salió a flote y la #ReinaDelBMX decidió tomar la partida. Desafortunadamente esta vez no triunfaron las ganas de regalarle a Colombia un triunfo más. Mariana no mejoró, tras cada salida a pista (al igual que en la última semana) tenía hemorragias nasales, dolor de cabeza, fatiga, sinusitis, ganglios inflamados, entre otras cosas y su desempeño en la pista por obvias razones no fue el de siempre. - - Luego de ser revisada por médicos franceses y contactarse con un médico del Comité Olímpico Colombiano, la conclusión es que Mariana está sufriendo de una posible enfermedad infecciosa-viral llamada Mononucleosis. En la próxima semana se le realizarán más exámenes para confirmar este diagnóstico inicial, descartar algún otro problema e iniciar con el tratamiento que le permita recuperarse al 100% y continuar con sus entrenamientos en #Europa. A pesar de lo anterior #MarianaPajon lo dio todo hoy en la pista y nunca dejó de sonreír como en ésta entrevista que le realizó la transmisión oficial del evento! Tenía muchas ganas de ganar en #Francia! País que quiere cómo su segunda casa! Vamos todos a enviarle la mejor energía y todo nuestro cariño en mensajes de apoyo que nuestra campeona ahora necesita para estar al 100%. Tata! Recuperate pronto! Eso es lo MÁS IMPORTANTE!!! Has sido, eres y seras siempre el orgullo de #Colombia y una guerrera difícil de vencer!!! Estamos siempre #ContigoAl100 en las buenas y en las no tanto! - Te quiero mucho hermanita!!! MP

A post shared by Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) on Apr 1, 2018 at 2:33pm PDT