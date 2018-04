La controversial elección del gol del mexicano Manuel Negrete como el mejor de la historia de los Mundiales de fútbol

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El gol de Manuel Negrete sirvió para abrir la cuenta en el partido contra Bulgaria en el Mundial de México 1986.

"Los aficionados alrededor del mundo han hablado", anunció con bombos y platillos la FIFA al revelar este lunes el mejor gol de la historia de los Mundiales: "Ustedes votaron por la acrobática volea del mexicano Manuel Negrete en 1986".

El tanto del mediocampista del Tri, marcado frente a Bulgaria el 15 de junio en el estadio Azteca, fue el preferido entre los más de 40 millones de seguidores de la página de la Copa del Mundo en Facebook.

El sitio seleccionó 32 goles de la historia de los mundiales e invitó a los aficionados a elegir su favorito, siendo el de Negrete elegido "como el mejor gol anotado nunca en un Mundial".

Ese tanto, que sirvió para abrir la cuenta en la cómoda victoria de México 2-0 sobre la selección búlgara, superó en la votación final al impresionante disparo del brasileño Eder contra la Unión Soviética en el Mundial de España 1982.

¿Y el de Maradona?

La ausencia del tanto del argentino Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en ese mismo mundial, considerado como el "Gol del Siglo" por la misma FIFA en 2002, llamó mucho la atención.

Más teniendo en cuenta que en aquella oportunidad, que también se basó en una votación por internet, no aparecieron ni el gol de Negrete ni el de Eder entre los 10 primeros.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Diego Armando Maradona se prepara para culminar su obra de arte frente a Inglaterra, en el que es considerado el mejor gol individual en la historia del fútbol.

La diferencia con lo que pasó hace 16 años, cuando se trató de un proceso de selección simple en la página oficial de la FIFA, es que ahora el votación se fue haciendo a través de una eliminatoria directa, como al propio estilo de los Mundiales, en uno de los sitios del organismos en Facebook.

El torneo virtual comenzó el pasado 31 de marzo, donde los usuarios debían optar por las opciones "me encanta" o "me asombra" para elegir entre dos goles seleccionados previamente por los encargados de manejar el sitio en la popular red social.

El ganador accedía a la siguiente fase.

Fue así como el famoso gol de Maradona quedó eliminado a las primeras de cambio, cuando fue derrotado por el que le marcó el peruano Teófilo Cubillas a Escocia en 1978.

La razón es que desde Perú se hizo un llamado a votar por su compatriota y eso generó el sorpresivo resultado.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El tanto del colombiano James Rodríguez llegó hasta semifinales, donde cayó frente al de Negrete.

El gol de Cubillas también superó la fase de octavos de final, pero fue derrotado en cuartos por el tanto que el colombiano James Rodríguez marcó contra Uruguay en Brasil 2014.

Pero el que fuera el mejor gol del mundial hace cuatro años no pudo superar en semifinales al de Negrete, que si bien muchos pueden no estar de acuerdo con su elección como el mejor, no cabe duda que en la votación de la FIFA fue el más popular.

