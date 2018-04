Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El costarricense Keylor Navas sigue siendo cuestionado sobre su futuro en el Real Madrid.

La apuesta del Real Madrid por el costarricense Keylor Navas nunca ha terminado de convencer en la capital española.

O por lo menos eso es lo que se percibe desde que el guardameta tico se enfundó los guantes por primera vez bajo la portería del estadio Santiago Bernabéu.

Navas no poseía el cartel de los grandes porteros de la época y su función era claramente la de ser el suplente de toda una leyenda del madridismo y de la selección española, Iker Casillas, quien había conquistado la histórica Champions League que el Real Madrid logró al vencer al Atlético de Madrid en la final de Lisboa.

Hubo quienes dudaron que estuviera capacitado incluso para esa función pese a haber sido una de las sensaciones del Mundial de Brasil 2014, clave en la histórica clasificación de Costa Rica a los cuartos de final, donde quedó eliminada en la definición por penales frente a Holanda.

Y pese a su gran temporada con el Levante, actuación que le valió ser elegido como el mejor portero de la Liga española.

Una estrella en segundo plano

El temor fue que su brillo fuera pasajero al haber sido tan sólo su primera temporada como titular en una de las grandes ligas del fútbol europeo y al desconocimiento que había sobre su carrera, pese a haber ganado seis títulos con el Deportivo Saprissa, además de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2005.

No fue sorpresa que el fichaje de Navas, entonces de 25 años, quedó relegado a un segundo plano en comparación con las contrataciones del alemán Toni Kroos y, sobre todo, del colombiano James Rodríguez.

Desde aquel verano europeo de 2014, Navas siempre ha estado en el ojo de un huracán en el que se ha cuestionado constantemente su presente y futuro.

Eso se volvió a vivir este miércoles tras el empate entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu, que según la prensa española sólo tuvo dos protagonistas: Cristiano Ronaldo, autor del gol del empate del Madrid, y Kepa Arrizabalaga, el portero del conjunto vasco y figura de la noche.

En las portadas de los dos principales periódicos deportivos de Madrid, Marca y AS, Kepa fue elogiado por su actuación, mientras que en sus portales de internet el nombre del joven portero se fue repitiendo en un sinnúmero de historias.

En una consulta en la que se resalta al "porterazo que se le escapó al Real Madrid", el 82% de los participantes opinan que fue un error no fichar a Kepa en el pasado mercado de fichajes en enero, período en el que al parecer estuvo muy cerca hacerlo.

Quién rechazó su contratación en ese momento fue el mismo Zinedine Zidane, quien aseguró no arrepentirse de su decisión pese a que fue Kepa quien le privó de la victoria.

"Para mí no existe eso. Yo tomé esa decisión y punto, porque yo a mitad de temporada no hago cambios. Kepa es un buen portero", reconoció el técnico francés.

¿Dónde queda Keylor?

En los casi cuatro años que Navas lleva con el Real Madrid no ha habido un mercado de transferencias en el que su nombre no haya aparecido entre los candidatos a salir o en el que no aparezca el nombre de otro portero en la columna de los posibles fichajes.

Es difícil olvidar el fiasco que se produjo al finalizar su primera temporada y luego del anuncio de Iker Casillas de abandonar el club, cuando Navas estuvo a minutos de ser transferido al Manchester United.

Había sido utilizado como moneda de cambio para facilitar la llegada del español David de Gea al Real Madrid, algo que al final no ocurrió por los problema que hubo para completar el intercambio antes del cierre del mercado.

Desde entonces la figura de De Gea se ha mantenido sobrevolando en torno al Real Madrid con la misma fuerza con la que el portero español se ha ido consolidando como el mejor de la Liga Premier con el Manchester United.

Pero su nombre no ha sido el único que se ha vinculado al conjunto merengue.

La lista incluye al belga Thibaut Courtois, del Chelsea, al brasileño Allison, de la Roma, al italiano Gianluigi Donnarumma, del Milan, y este año a Kepa, quien está llamado a ser el futuro portero de la selección española.

Navas, ahora de 31 años, tiene contrato por otras dos temporadas con el Real Madrid -hasta 2020- por lo que no sería extraño que el próximo año suene con más fuerza la llegada de un posible sustituto, sea para impulsar su salida del club o con el pensamiento de que asuma un papel secundario.

Y por lo visto Kepa es quien cuenta con el beneplácito de la afición madridista.

El estigma de ser portero

Pase lo que pase en el futuro, Navas ya dejó su nombre inscrito en la historia del considerado mejor club del mundo.

Con dos Champions League, tres mundialitos de clubes, una liga, tres supercopa de Europa y un supercopa de España, el portero costarricense ya es uno de los más laureados en la historia del Madrid.

Eso sin contar con la posibilidad de sumar su tercera Liga de Campeones este año.

La actuación de Navas ha sido crucial en la consecución de todos esos títulos, aunque su nombre pocas veces aparece en las portadas o titulares, lugares reservados casi exclusivamente a Cristiano Ronaldo.

Algo común que sucede en el fútbol, donde la importancia de los porteros no se considera a la par de la de otros jugadores en el campo, mucho menos a la de un delantero.

En un análisis elaborado por la prestigiosa revista The Economist, tomando en cuenta los movimientos del mercado de fichajes de los últimos años, se revela que mientras hay atacantes, como Lionel Messi, que son capaces de contribuir de manera individual a más de 11 puntos en una temporada regular, las actuaciones del mejor portero sólo son capaces de sumar cinco puntos más.

Este fue el cálculo de la consultora 21st Club, que desarrolló un modelo tomando en cuenta diferentes variables para establecer la diferencia que puede tener un determinado jugador en comparación al promedio del resto de futbolistas que ocupan su misma posición.

El problema parte de la falta de estadísticas en el fútbol sobre los porteros y como en general se resaltan los números que favorecen a los delanteros.

Una muestra es lo fácil que es saber los goles que anota Ronaldo, pero no así las ocasiones que desperdicia o las cruciales intervenciones de los porteros para evitar un gol.

De allí que si bien a Navas se le reconoce su importancia en los últimos éxitos del Madrid, son pocos los que lo consideran imprescindible pensando en el futuro.

