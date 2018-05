Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jack y Bobby Charlton formaron parte de la época más dorada del fútbol inglés, ganando la Copa del Mundo en 1966 y la Copa de Europa con el Manchester United en 1968.

Más de medio siglo ha tenido que esperar Thomas Charlton para vestirse con la camiseta de una selección de fútbol de Inglaterra.

Ese es el tiempo que ha pasado desde que su apellido recorriera el mundo gracias a la presencia de sus hermanos, Bobby y Jack, en el equipo que conquistó la primera y hasta ahora única Copa del Mundo para Inglaterra en 1966.

El primero de ellos es el más conocido por su brillante y dramática carrera con el Manchester United.

Sobreviviente de la tragedia de Múnich, en la que varios de sus compañeros perdieron la vida al estrellarse el avión en el que viajaban, Bobby Charlton recibió el balón de oro el año que ganó el mundial y fue el cerebro y guía del United que conquistó la Copa de Europa de 1968.

Su hermano Jack, defensor, fue figura de otro gran equipo de la época, el Leeds United.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jack Charlton observa a Ray Wilson posando la Copa Jules Rimet sobre su cabeza, mientras Bobby Charlton los sigue en la vuelta de honor en Wembley en 1966.

Por si fuera poco, los Charlton también tuvieron vínculos familiares con otros futbolistas que dejaron su huella en el país donde nació el fútbol moderno.

En el árbol genealógico aparecen sus tíos Jack, George, Jim, y Stan Milburn, así como Jackie Milburn, primo de su madre, quien también formó parte de la selección inglesa justo antes que Bobby y Jack forjaran sus nombres como jugadores profesionales.

Sin duda se trata de la dinastía más importante y famosa del fútbol inglés en la que nunca había aparecido el nombre de Thomas Charlton, el menor de los hermanos.

Pionero

Entusiasta futbolista en su adolescencia, Tommy nunca destacó por su habilidad con el balón y una lesión lo apartó de las canchas a los 24 años.

Nunca fue mencionado junto a sus ilustres hermanos, pero ahora es él quien está apareciendo en periódicos y televisoras en todo Reino Unido.

Image caption Tommy Charlton, de 72 años, representará por primera vez a su país en una cancha de fútbol.

La razón es 52 años después de aquella tarde histórica en la que Jack y Bobby levantaron la Copa Jules Rimet como campeones del mundo, Tommy fue convocado para formar parte de la selección inglesa que este fin de semana disputará frente a Italia el primer partido internacional de fútbol caminando.

Se trata de una modalidad que se ha ido popularizando desde hace varios años para incentivar a los amantes del balón a seguir activos físicamente una vez entrada la vejez.

"El fútbol caminando es una oportunidad que se me presentó hace cinco años y fue algo que no pude resistir", le dijo a la BBC Tommy, quien con 72 años podrá emular a sus hermanos.

"Jack se rió, sacudió su cabeza y me dijo, 'tenías que ser tú, viejo tonto', pero Bob se mostró muy preocupado y me dijo que me tenía que cuidar".

Image caption En el fútbol caminando no está permitido correr.

El menor de los Charlton también se mostró satisfecho por poder seguir los pasos de sus hermanos y que se trata de un sueño hecho realidad, aunque reconoció que ser el "olvidado" de la familia no es algo que lo haya afectado mucho.

"No le hago tanto caso a eso del tercer hermano, ellos están en otro nivel".

