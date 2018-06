Cada Copa del Mundo genera un sinnúmero de episodios controversiales que muchas veces pasan a la historia más allá de los goles.

La BBC propuso varios de esos incidentes y sus lectores en inglés elaboraron un ranking de los momentos más locos de los torneos.

8. 2002 - Corea del Sur, Italia y el árbitro ecuatoriano

Ante el anfitrión, Corea del Sur, la selección de Giovanni Trapattoni era la gran favorita para avanzar a cuartos de final.

Y cuando Christian Vieri adelantó a los azzurri en el minuto 18, el libreto parecía que iba a cumplirse, pero los locales consiguieron empatar a dos minutos del final con un gol de Seol Ki-hyeon y se llevaron la victoria en la prórroga con un tanto de Ahn Jung-Hwan.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En Italia todavía no perdonan la actuación del ecuatoriano Byron Moreno en Corea del Sur.

Más allá de la reacción de los locales, sin embargo, el partido pasaría a la historia por la polémica actuación del árbitro ecuatoriano Byron Moreno, quien descartó los reclamos italianos por un penal no pitado, expulsó injustamente a Francesco Totti por supuestamente simular una falta dentro del área y anuló un gol de oro a Tomassi por un dudoso fuera de juego.

La conmoción fue total. Luego, en cuartos de final, otra actuación arbitral controvertida acompañaría la victoria surcoreana sobre España en penales.

7. 1998 - Ronaldo y el misterio de la final

A sus 21 años, el brasileño Ronaldo era el jugador más caro del mundo y, tras marcar cuatro goles en el torneo, se esperaba que brillara en la final ante Francia en el Stade de France.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ronaldo no pudo ayudar a Brasil durante la final del Mundial de Francia 98.

Pero cuando se anunciaron las alineaciones, sorpresivamente, su nombre no figuró. Luego sí apareció en una versión revisada del once inicial, pero sobre el campo, el estelar delantero pasó desapercibido con su equipo, que fue vencido 3-0.

"Tuve una convulsión después de almuerzo por la tarde. Estuve inconsciente tres o cuatro minutos", dijo Ronaldo. "No sé que por qué sucedió. Nadie sabe. ¿Fueron los nervios? Podría haber sido".

Las teorías conspirativas se propagaron rápidamente. Se dijo que los patrocinadores y la federación brasileña forzaron a jugar a Ronaldo o que tenía un problema médico secreto.

6. 1994 - El dopaje de Maradona

Luego de liderar a Argentina hacia la gloria en el Mundial de 1986 y a la final de 1990, Diego Armando Maradona llegó al torneo de 1994 con el lastre de haber sido suspendido en 1991 por consumo de cocaína.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La última caminata de Diego Armando Maradona en un Mundial de fútbol como jugador.

El soñado renacimiento comenzó de buena forma con un golazo de zurda contra Grecia, seguido con una celebración frente a la cámara tan desenfrenada que generó interrogantes sobre la salud mental del astro.

El 10 argentino volvió a la cancha frente a Nigeria, pero fue enviado a casa tras dar positivo por efedrina y ser suspendido por la FIFA por 15 meses.

Maradona aseguró que no se había dopado.

"Me duele mucho porque me cortan las piernas. Me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir", dijo.

5. 1982 - Schumacher deja fuera de combate a Battiston

Considerado como uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales, el enfrentamiento entre Alemania Federal y Francia quedó opacado por una de las faltas no pitadas más brutales en la historia del balompié.

Con el marcador empatado 1-1 en la segunda mitad, Platini envió un balón en profundidad hacia el suplente Patrick Battiston.

El francés llegó primero y su disparo salió ligeramente desviado, antes de recibir el impacto de una violentísima entrada del portero Harald Schumacher.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Ya Battiston había pateado el balón cuando Schumacher se abalanzó sobre él.

El defensa quedó inconsciente y necesitó oxígeno. Tres costillas rotas, dos dientes perdidos y daños en la espalda fueron el resultado del encontronazo.

Increíblemente, el árbitro holandés Charles Corver ni siquiera pitó una falta. Los alemanes ganaron en penales y avanzaron a la final en Madrid, donde fueron derrotados por Italia.

4. 1990 - El escupitajo de Rijkaard a Voeller

Alemania Federal y Holanda, finalistas del Mundial de 1974, reeditaron su larga rivalidad en la segunda ronda de Italia 90.

Y la animosidad entre ambas selecciones quedó al descubierto de la peor manera con un incidente protagonizado por el delantero alemán Rudi Voeller y el defensa holandés Frank Rijkaard.

Todo comenzó cuando Rijkaard fue amonestado por una entrada a destiempo sobre el ariete. Mientras los dos retomaban sus posiciones, el holandés escupió por detrás a Voeller. El alemán intentó mostrarle al árbitro lo que había sucedido, pero su reclamó solo le valió para ver también una tarjeta amarilla.

Apenas un minuto más tarde, los dos volvieron a enfrentarse y, entonces, el colegiado argentino Juan Carlos Lostau decidió expulsarlos a ambos. Mientras un incrédulo Voeller se quedaba parado con las manos en la cintura, Rijkaard echó otro gargajo a los rizos rubios de su oponente.

Alemania Federal ganó el partido, luego derrotó a Inglaterra en semifinales y a Argentina en la final para llevarse el trofeo por la tercera vez.

3. 2014 - Alemania aplana a Brasil

Todo estaba preparado en Brasil para que la nación más exitosa en la historia de los torneos conquistara su sexto mundial.

El avance de la Canarinha hasta semifinales había sido complicado y le tocaba enfrentar a Alemania sin contar con el astro Neymar ni el capitán Thiago Silva, ambos lesionados.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Brasil decepcionó las dos veces que fue anfitrión del Mundial.

Pero, invicta en partidos competitivos en casa durante 39 años, no se esperaba que la nación anfitriona sufriera el descalabro que vendría a continuación.

Alemania marcó cinco goles en los primeros 18 minutos para dejar al Maracaná y a millones de televidentes en todo el mundo en estado de shock.

Los alemanes añadieron dos más en la segunda mitad para colocarse 7-0, antes de que Oscar anotara uno de los goles de consuelo más tristes de la historia.

El entrenador de Alemania, Joachim Low, dijo que sus rivales "se desmoronaron", mientras que el técnico brasileño Luiz Felipe Scolari lamentó el "peor día" de su vida.

2. 2014 - El mordisco de Suárez a Chiellini

Italia se enfrentaba a Uruguay y necesitaba tres puntos para alcanzar los octavos de final.

A diez minutos del final y con los celestes en el ataque, el delantero Luis Suárez y el defensa Giorgio Chiellini chocaron en el área. El italiano bajó el cuello de la camiseta para mostrar unas marcas de mordida en su hombro izquierdo, mientras que Suárez se llevaba las manos a la boca asegurando que había recibido un codazo.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Luego del partido, la FIFA suspendió al delantero uruguayo por cuatro meses.

El árbitro no tomó ninguna acción y, para empeorar las cosas para los italianos, fue un centro de Suárez la jugada que llevó al gol de cabeza de Diego Godín, que decretó el avance de Uruguay y la eliminación de los europeos.

Sin embargo, la FIFA sí que tomó cartas en el asunto posteriormente, castigando a Suárez, quien ya tenía dos suspensiones previas por propinar mordiscos. La sanción, una prohibición de toda actividad relacionada con el fútbol por cuatro meses, fue la más larga en la historia de los mundiales.

1. 2006 - El cabezazo de Zidane a Materazzi

Figura entonces del Real Madrid, Zinedine Zidane anunció su intención de retirarse después del Mundial de 2006.

El capitán francés había conseguido ser la inspiración para llevar a su país a otra final, ocho años después de marcar dos veces contra Brasil para que su país levantara el trofeo por primera vez,

Zidane adelantó a Francia en el minuto 7 con un penal, pero el defensa Marco Materazzi empató el marcador 12 minutos más tarde.

Con el encuentro camino a penales, los dos jugadores se encararon. El italiano cayó al suelo e inicialmente las cámaras de televisión se perdieron el incidente.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El cabezazo de Zidane fue su última acción como futbolista profesional.

Las repeticiones mostraron a los dos jugadores intercambiando palabras, antes de que Zidane diera un paso al frente y le metiera un cabezazo a Metarazzi en el pecho.

El colegiado argentino Horacio Elizondo fue notificado de lo sucedido por el cuarto árbitro y procedió a mostrarle a Zidane la tarjeta roja, poniendo un vergonzoso punto final a la ilustre carrera del francés.

