Destituyen a Julen Lopetegui como técnico de España un día antes de que empiece el Mundial Rusia 2018

Lopetegui ocupó el cargo de técnico de España algo menos de dos años.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol anunció la destitución de Julen Lopetegui como técnico de la selección de fútbol de España.

Este martes el Real Madrid había anunciado que el español se haría cargo del banquillo blanco luego de acabar el encuentro mundialista para sustituir a Zinedine Zidane.

Todavía no se sabe quién estará al frente de la selección española cuando apenas falta un día para que empiece el Mundial de Rusia 2018.

Dos de los posibles sustitutos de Lopetegui, al menos de manera temporal, pueden ser el técnico de la selección española sub-21, Albert Celades, o el director deportivo del conjunto español, el ex futbolista Fernando Hierro.

Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, explicó en rueda de prensa que la decisión fue tomada tras el anuncio del club de Florentino Pérez de fichar Lopetegui.

"Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque él es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos vemos obligados a destituirle. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación Española de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir".

"No me siento traicionado, mientras ha estado a las órdenes de la selección ha sido profesional, pero las formas son también importantes", ha dicho Rubiales durante el turno de preguntas aunque no ha podido evitar mostrar cierto malestar.

Rubiales ha dicho en rueda de prensa que la decisión se tomó tras conocer que Lopetegui será el próximo entrenador del Real Madrid a partir de la cita mundialista.

"La Federación no ha podido hacer otra cosa, todo lo que ha ocurrido no lo hemos elegido nosotros. En ningún caso hemos estado informados, hemos estado al margen de cualquier tipo de negociación".

Este viernes España debutará en el Mundial de Rusia en un partido contra Portugal, pero Rubiales ha querido tranquilizar a la afición ante el choque.

"Trataremos de no cambiar mucho", declaró.

Invicta

La selección española había ganado 14 de los 20 partidos y empatado los otros seis que disputó bajo las órdenes del técnico de origen vasco.

Como entrenador no destacó hasta que comenzó a entrenar a las categorías inferiores del conjunto español, entre 2010 y 2014.

Su debut como técnico lo hizo con en el banquillo del Rayo Vallecano pero también dirigió al Real Madrid Castilla y al Oporto, equipo al que entrenó hasta enero de 2016, cuando fue destituido.

El martes el Real Madrid que Lopetegui será el entrenador del equipo blanco tras el Mundial de Rusia.

Tras la dimisión de Vicente del Bosque como técnico de la selección española después de ocho años, Lopetegui fue presentado en julio de 2016 como nuevo técnico de España, cargo en el que ha estado algo menos de dos años.

Lopetegui jugó como portero en varios equipos españoles, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona.

