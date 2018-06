Argentina 0-1 Croacia: la Albiceleste al borde de la eliminación por un garrafal error de Caballero. Te lo contamos en BBC Mundo

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Argentina choca contra Croacia en el duelo que puede definir el futuro de Lionel Messi en el Olimpo del fútbol. Te lo contamos en BBC Mundo.

La acción

1' - El técnico Jorge Sampaoli cambia la formación y se planta con una línea de tres en defensa, por lo menos sobre el papel. No está Ángel di María.

3' - Croacia invita a Argentina a tener la pelota como diciendo: "A ver qué tienes".

4' - Y es Croacia la que genera la primera acción de peligro con Perisic, solo y con un campo por delante, se planta en el área y su tiro cruzado lo desvía con los dedos Caballero .

. 7' - Sigue el fútbol lento de Argentina, sin sorpresa, todo lo contrario a Croacia, que cuando agarra el balón sale en velocidad al ataque.

10' - Otra vez Croacia está cerca del primero . Le ganan la espalda a Tagliafico, pero el centro no es bueno y llega con lo justo el defensa argentino para cortar la pelota.

. Le ganan la espalda a Tagliafico, pero el centro no es bueno y llega con lo justo el defensa argentino para cortar la pelota. 12' - La primera llegada de la Albiceleste. Pase al área al que no llega Messi por centímetros.

13' - Ahora sí hay más explosión por la bandas . Centro de Salvio al que llega Meza para rematar y bloquea Lovren. ¡Se salva Croacia!

. Centro de Salvio al que llega Meza para rematar y bloquea Lovren. ¡Se salva Croacia! 18' - La pelea sigue sin cuartel en el centro del campo. Messi todavía no influye en el partido.

20' - Desastre en la defensa de Argentina que se complica para sacar la pelota y estuvo cerca de dejársela a Croacia.

21' - ¡Al travesaño! Centro de Acuña por la izquierda que pega en la parte superior de la portería de Subasic .

Centro de Acuña por la izquierda que pega en la parte superior de la portería de Subasic 24' - Argentina entra en pánico cada vez que Croacia ataca en velocidad. Son los europeos los que parecen tener más control del partido.

29' - ¡La que se acaba de fallar Pérez! La defensa croata no está mejor que la argentina y en medio de la confusión la pelota le llega a Pérez que sin portero envía su disparo por fuera del arco.

La defensa croata no está mejor que la argentina y en medio de la confusión la pelota le llega a Pérez que sin portero envía su disparo por fuera del arco. 33' - ¡Mandzukic! La que se acaba de comer el delantero croata completamente solo, en el área pequeña, cabecea desviado.

completamente solo, en el área pequeña, cabecea desviado. 39' - Se calienta el partido. Primero es Mercado el que queda en el suelo por un fuerte choque y luego Rebic recibe la amarillo por una fea entrada sobre Salvio.

43' - Juego poco vistoso el que se está viendo. Mucha pelea e interrupciones.

45' - ¡La que se perdió Perisic! Modric lo deja solo de cara a la portería, no logra controlar bien el balón y cuando logra disparar se va alto.

Descanso: Sampaoli no ha encontrado la fórmula con Argentina, No mete a Messi en el partido y cuando trata de implementar la fórmula que lo hizo famoso con Chile, Universidad de Chile y el poco tiempo que estuvo con el Sevilla tampoco le funciona. Croacia tuvo varias oportunidades para irse adelante en el marcador y la desperdició todas, lo mismo que Pérez para Argentina. Claramente la línea de tres del técnico argentino no está funcionando.

46' - Sin cambios se reanuda el partido. Argentina tiene que variar si no quiere despedirse de este mundial.

48' - Si la primera parte fue una batalla, en este segunda se trata más de un paseo por el campo. No ha pasado nada.

50' - Croacia está marcando muy bien a Messi, quien es rodeado constantemente por varios jugadores.

53' - ¡Se lo pierde Agüero! Primera jugada colectiva de Argentina que encuentra al Kun en el área y su disparo lo detiene Subasic.

54' - ¡GOOOOOOOOOL! Garrafal error de Caballero que trata de hacer una vaselina en el área y el balón le queda a Rebic que de volea adelanta a Croacia.

56' - El gol deja mareado a Argentina que está a merced de Croacia. Sampaoli mueve el banquillo y entran Higuaín y Calvo en lugar de Salvio y Agüero.

62' - La hincha argentina trata de empujar a los suyos, que muestran un poco más de urgencia. Pero siguen sin probar las manos de Subasic.

64' - ¡La tuvo Meza! Buena jugada de Argentina pero el disparo de Meza sale directo al portero croata, cuyo rebote no lo puede aprovechar Messi.

68' - ¡Última carta! Sale Pérez y entra Paulo Dybala.

Imágenes

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pérez patea por fuera de la portería

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Mandzukic la tuvo, pero no exigió a Caballero.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El árbitro uzbeko Irmatov es el más experimentado de la Copa del Mundo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Messi se lamenta no haber podido llegar al balón por poco.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Caballero llegó con lo justo para desviar la pelota de Perisic.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Messi está en deuda de una buena actuación.

Datos del juego

Formación de Argentina:

Caballero, Salvio (Pavón, 56'), Mercado, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Pérez (Dybala, 68'), Meza, Messi, Acuña y Agüero (Higuaín, 54).

Formación de Croacia:

Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic (Kramaric, 56'), Modric, Perisic y Mandzukic.