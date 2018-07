NeymarChallenge: el divertido reto viral que inspiró el "teatro" del jugador brasileño en el Mundial de Rusia

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Neymar recibió muchas críticas por sus constantes caídas en el Mundial.

Neymar, el delantero estrella de Brasil, está fuera del Mundial pero su drama en el césped de las canchas rusas inspira el más reciente reto viral en las redes sociales.

En los partidos de Rusia 2018 el jugador dio de qué hablar no por sus goles, si no por la cantidad de veces que caía al suelo en cada partido, dando fuertes muestras de dolor que para muchos no eran más que simulaciones.

Las imágenes de Neymar quejándose en el suelo inspiraron toda clase de memes.

En Brasil, un bar se inventó una promoción en la que ofrecía tragos gratis cada vez que el jugador caía al suelo. Y una tienda, para anunciar sus ofertas, dijo que sus precios "neymarán".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Neymar hizo frente a las críticas por su caídas. "Creo que es más que nada un intento de socavarme", dijo en una entrevista con TV Globo.

El medio francés RTS Sport incluso calculó que las caídas de Neymar hicieron perder en total 14 minutos de juego en los partidos de Brasil.

¿Dolor real o exageraciones?

Quizás nunca lo sabremos pero en internet la gente se está divirtiendo compartiendo estos videos en los que imitan las caídas del astro que quedó eliminado en cuartos de final.

Hasta un conjunto de ballet se apuntó al reto.

Aquí algunos de ellos, que se comparten en Twitter con la etiqueta #NeymarChallenge (El reto Neymar).

