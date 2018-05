Los hijos del último desertor de EE.UU. a Corea del Norte que hacen propaganda para el gobierno de Kim Jong-un

Derechos de autor de la imagen Youtube Minjok Tongshin Image caption Ted y James Dresnok son de padre estadounidense pero nacieron en Corea del Norte.

Su padre nació en Estados Unidos pero ellos han jurado lealtad al enemigo: Corea del Norte.

Se llaman Ted y James Dresnok, aunque para Pyongyang sus nombres en realidad son Hong Sun Chol y Hong Chol.

Ambos son hijos del último de los cuatro soldados estadounidenses que desertaron a Corea del Norte en 1962, cuando la península se dividió en dos partes por un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

Aunque ya se conocía su existencia, causaron revuelo este mes al aparecer en un video haciendo propaganda a favor del máximo líder norcoreano, Kim Jong-un.

Image caption Los hermanos Dresnok son hijos del último soldado del ejército estadounidense en desertar a Corea del Norte, James Joseph Dresnok.

En perfecto norcoreano, Ted Dresnok señala que su "sueño más preciado" es convertirse en miembro del Partido Nacional de los Trabajadores para así "devolver su gratitud a su general Kim Jong-un".

Su hermano menor, James, lleva puesto un traje militar de capitán del ejército de Corea del Norte y habla en la entrevista de una "reunificación de las dos Coreas para que el mundo vea la superioridad de la Corea de Kim".

La grabación fue publicada en internet por el servicio de noticias Minjok Tongshin, radicado en EE.UU. pero favorable al gobierno de Pyongyang.

Pero, ¿cómo llegaron estos hermanos de origen estadounidense a servir con tanto fervor a Corea del Norte?

Padre

Para comprender el video de los hermanos hay que remontarse a la historia de su padre, James Joseph Dresnok.

El soldado estadounidense tenía 21 años cuando decidió abandonar su puesto de vigilancia en Corea del Sur durante una tarde de agosto de 1962 para cruzar al Norte.

Image caption Ted y James Dresnok ya habían aparecido en el documental de 2007 "Crossing the Line", que cuenta la vida de su padre Joseph Dresnok.

Tres meses antes, el soldado Larry Abshier se había convertido en el primero del ejército de EE.UU. en desertar al Norte, mientras patrullaba una zona desmilitarizada entre ambas Coreas.

En los tres años siguientes, el especialista Jerry Parrish y el sargento Charles Jenkins también cruzaron la frontera.

Una solicitud conjunta de asilo hecha ante la embajada soviética en 1966 fue rechazada y los cuatro tuvieron que someterse a una intensa reeducación, que incluyó el aprendizaje de la ideología Juche, la oficial del país.

Mi padre ha sido adorado por el país y sus pequeños logros fueron apreciados inmensamente"

En los 54 años que lleva viviendo en Corea del Norte, Dresnok se casó en dos ocasiones y durante su primer matrimonio con una mujer rumana tuvo dos hijos: Ted y James.

"Nunca me he arrepentido de venir a Corea del Norte. Me siento como en casa", dijo Dresnok en 2007 en un documental de la BBC llamado "Crossing the Line" (Cruzando la Línea, en español).

Estatus "privilegiado"

Image caption James Joseph Dresnok desertó a Corea del Norte en agosto de 1962.

Tanto Dresnok como sus hijos han obtenido un estatus de "celebridad" en Corea del Norte tras participar en varios filmes de corte propagandístico.

Según el diario The Washington Post, en estas películas han interpretado los roles del "estadounidense malvado".

"Mi padre ha sido adorado por el país y sus pequeños logros fueron agradecidos inmensamente", dijo Ted en el video.

El mismo Dresnok padre admitió en el documental que siempre tuvo una vida "privilegiada" para los estándares norcoreanos, al confesar que consiguió raciones de arroz durante las hambrunas mortales de la década de 1990.

Aunque se conoce poco sobre las vidas de sus dos hijos, el haber tenido ese padre ya los distingue del resto de los norcoreanos.