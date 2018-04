La vuelta al mundo en fotocromo, el proceso de coloración de imágenes que encantó al mundo del siglo XIX

En la década de 1880, Hans Jakob Schmid trabajaba en litografía, en Zúrich, y perfeccionó un proceso de coloración de negativos en blanco y negro que fueron llamados fotocromo. Estas fotos se volvieron muy populares a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El museo Swiss Camera Museum de Vevey, Suiza, expone algunas de las miles de imágenes en "A Tour of the World in Photochromes" ("Una Vuela al Mundo en Fotocromos"). Aquí, una caravana de camellos descansa en el desierto de Sira en una imagen tomada en 1895 por Félix Bonfils.