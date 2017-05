¿Qué es la Lista Negra de Hollywood y por qué todos quieren estar en ella?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Nadie sabe lo que yo sé y lo que yo he visto", dijo Madonna en Instagram respondiendo a la existencia de un libreto sobre sus primeros años como cantante.

Madonna, la superestrella, está furiosa. Una versión de su vida encabeza la Lista Negra de Hollywood de este año.

No se trata de otra cacería de brujas contra los sospechosos de ser comunistas, como la que se desencadenó durante el Macartismo de los años 50 en Estados Unidos. Nadie está acusando a la "Chica material" de tener ninguna inclinación hacia la izquierda.

La Lista Negra del siglo XXI es muy distinta y muchos sueñan con aparecer en ella.

En su caso, lo que la enfurece es que un guión escrito por la debutante Elyse Hollander, que lleva el mismo nombre que la tercera gira mundial de la cantante "Blonde Ambition" (Ambición rubia) y trata sobre los primeros días de la cantante en Nueva York, encabeza la apreciada clasificación este año.

Madonna reclama que sólo ella puede contar su historia.

Pero, ¿por qué le preocupa tanto que el libreto esté dando vueltas por Hollywood?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Miles de libretos llegan a Hollywood y pocos terminan en la pantalla.

Miles de guiones llegan a la meca del cine cada año, unos pocos son considerados, unos menos entran al proceso de producción y un puñado logran ser llevados a la gran pantalla.

El guión sobre la vida de Madonna aparece primero en esa lista que, aunque tiene un nombre oscuro, les ha concedido un futuro de oro a muchos de los libretos que han aparecido en ella desde que fue creada en 2005.

Cuál le gustó más

Ese año, un joven ejecutivo de producción llamado Franklin Leonard quería encontrar buenas historias.

No se refería a guiones para hacer películas que atrajeran a las masas, sino a aquellos que tuvieran las tramas más convincentes con los personajes bien desarrollados; ese tipo de historias que no puedes dejar de leer hasta llegar al final.

Se le ocurrió hacer una encuesta anónima entre la gente que conocía en Hollywood y preguntarles cuáles de los guiones que habían leído y que no estuvieran a punto de convertirse en películas les habían parecido particularmente buenos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Franklin Leonard estaba en busca de buenas historias.

Casi 100 ejecutivos le respondieron en esa primera ocasión (ahora son muchos más) con sus listas de los 10 mejores libretos que habían leído ese año.

Leonard compiló una lista, en la que el número de menciones dictaba el lugar que ocupaba cada historia y la compartió, manteniendo el anonimato.

Dos años más tarde, el diario Los Angeles Times reveló que él era el creador de la Lista Negra. Esta empezó a ser más conocida y al final Leonard creó un sitio web.

Lo curioso

Teniendo en cuenta que esta lista estaba -y sigue estando- compuesta por guiones que habían hecho las rondas por Hollywood pero no habían pasado el corte, lo raro era que una vez aparecían mencionadas en el ranking, todo cambiaba.

"La Lista Negra es realmente poderosa y puede cambiar las carreras de guionistas jóvenes que no son conocidos en Hollywood", le dijo a la cadena de radio NPR la periodista de la revista The Atlantic Alex Wagner.

"Una vez tu guión aparece en la Lista Negra, incluso si no se convierte en una película, tu carrera como guionista despega".

Derechos de autor de la imagen blcklst.com Image caption Sorpresivamente poderosa, exitosa y subversiva.

No sólo eso. Muchas de esas historias llegan a la pantalla.

"Más de 300 libretos de la Lista Negra se han convertido en películas. Estas has producido más de US$26.000 millones en taquilla en todo el mundo, han sido nominadas a 264 Oscar de la Academia de Hollywood y han ganado 48, incluyendo el de Mejor Película", alardea el sitio web de la Lista Negra.

Y con razón: entre las películas ganadoras están la indio británica "¿Quién quiere ser millonario?", ganadora de 8 premios Oscar; la británica "El discurso del rey", ganadora de 4 premios Oscar; y los dramas estadounidenses "Argo" y "En primera plana", ambas ganadoras del Oscar a la mejor película.

"'¿Quién quiere ser millonario?' casi va directo a DVD (el destino de las películas a las que los estudios no les tienen confianza)", señala Wagner, quien realizó numerosas entrevistas con figuras importantes de dentro y fuera de Hollywood para su reportaje.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¡Una mujer protagonista... horror!

"Hollywood es una enorme máquina y quienes siguen teniendo la facultad de dar luz verde a la mayoría de las películas tienden a ser abrumadoramente hombres blancos: ¡'The Hunger Games" (Los juegos del Hambre) casi no se produce, pues no creían en una película en la que la protagonista era una mujer adolescente!".

Superproducciones

La tendencia es producir lo que se conoce como películas tentpole, que en español sería uno de esos postes que sostienen las carpas.

La metáfora se refiere a proyectos con altísimos presupuestos de producción e implacables estrategias de marketing.

La película misma es apenas uno de los productos en oferta pues el truco de los tentpole es tener las licencias de todo lo que se pueda derivar de ellas, como juguetes, videojuegos, hasta parques de diversiones con los personajes de la historia.

Si cuentas todo lo que pueden producir en taquilla a nivel global, más las ventas de productos derivados y la posibilidad de que se conviertan en series sin fin especificado, y le sumas lo que ingresa por derechos de emisión en televisión, venta de copias y posicionamiento de productos, entenderás por qué -por ejemplo- la historia de un matemático que termina suicidándose durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra no pasa la prueba.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "El código Enigma" ganó numerosos premios.

Esa historia es la de "The Imitation Game" o "El código Enigma". Ganó el Oscar al mejor guión adaptado, un libreto que sólo se convirtió en película después de aparecer en la Lista Negra.

Un tributo

La pregunta es si ha cambiado fundamentalmente las reglas del juego.

"Sí y no", responde Wagner.

"Leonard empezó tratando de reunir un grupo más diverso de escritores en su lista, pero ese no ha sido el caso", señala.

"Sin embargo, su sitio web le permite a cualquier persona de cualquier lugar del mundo publicar su guión por un módico precio y recibir la opinión de un grupo de profesionales de la industria. En ese sentido, cambia el paradigma del poder".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Más diverso?

Leonard le dio ese nombre a su creación en parte como tributo a los guionistas y otros profesionales cuyas carreras fueron arruinadas por el Comité de Actividades Antiestadounidenses en los años 40 y 50, y en parte como una "inversión consciente de la suposición de que 'negro' significa que algo es negativo".

¿Y Madonna? Universal Pictures se apresuró a comprar el guión sobre los primeros años de la cantante en Nueva York poco después de que apareció en la Lista Negra.

La productora no necesita la aprobación de la estrella para contar la historia en filme. El problema es que el guión depende mucho de su música, especialmente de canciones como "Like A Virgin", "Everybody" y "Lucky Star".

Así que este particular guión sigue en desarrollo.