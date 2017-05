Bogotá39-2017: presentan la lista de los 39 mejores escritores de ficción de América Latina menores de 40 años

Daniel Saldaña París. Mexicano. Autor de los libros de poemas "Esa pura materia" (UACM, 2008) y "La máquina autobiográfica" (Bonobos, 2012), así como de la novela "En medio de extrañas víctimas" (Sexto Piso, 2013; traducida al inglés y publicada por Coffee House Press en 2016; de próxima aparición en traducción al francés). Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa de Jóvenes Creadores (2006-2007; 2016-2017), de la Fundación para las Letras Mexicanas (2007-2008; 2008-2009) y del programa de Residencias Artísticas FONCA / Conseil des Arts et des Lettres du Québec (Montreal, Canadá, 2012). Ha sido escritor residente en el OMI International Center for the Arts (New York, 2014), en el programa Translation Lab de esa misma institución (2015) y en The MacDowell Colony (New Hampshire, 2016). En 2017 será escritor residente en el Banff Centre (Canadá). Actualmente vive en Montreal.