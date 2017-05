El llanto del presentador de TV estadounidense Jimmy Kimmel por la enfermedad de su hijo recién nacido

Derechos de autor de la imagen Jimmy Kimmel Image caption Billy, el hijo de Jimmy Kimmel debió ser operado a corazón abierto a los tres días de vida.

"Ningún padre debe tener que decidir si puede permitirse el lujo de salvar la vida de su hijo".

Con voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, el presentador de TV estadounidense Jimmy Kimmel contó en la noche del lunes en su programa cómo su hijo recién nacido se salvó de la muerte al ser diagnosticado con una enfermedad del corazón.

Al final de su relato, hizo una súplica para que la gente apoye el programa de salud Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, popularmente conocida como Obamacare.

Una de las principales promeses de campaña del presidente Donald Trump fue deroga el Obamacare, cuestionando los costos del programa y calificándolo de "desastre".

En marzo, su intento de reemplazarlo fracasó, en lo que fue un revés para la nueva administración, pero los republicanos todavía aspiran a cambiar el sistema.

Derechos de autor de la imagen Jimmy Kimmel Image caption Kimmel, visiblemente afectado, reflexionó sobre el sistema de salud en Estados Unidos y dijo que "no debe importar cuánto dinero ganas" para recibir asistencia médica.

Kimmel, un exitoso presentador de TV que también fue anfitrión de los premios Oscar este año, dijo al público del estudio en su programa que tres horas después de un parto normal, su hijo Billy comenzó a volverse morado.

Una enfermera detectó que algo andaba mal en el niño y lo llevó para someterlo a nuevos estudios. Pronto se descubrió que tenía una enfermedad cardíaca. La situación parecía seria, y "tuvimos hasta a los ateos rezando por nosotros", bromeó Kimmel mientras contaba lo sucedido visiblemente emocionado.

Según explicó el presentador, el pequeño sufre de Tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita caracterizada por cuatro malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la sangre venosa, por la que tuvo que ser operado a los tres días de vida.

"Fueron las tres horas más largas de mi vida", dijo Kimmel al explicar la cirugía en la que fue sometido Billy en el hospital de niños de Los Ángeles.

El pequeño deberá ser operado otras dos veces, una en los próximos 6 meses y otra cuando sea pre adolescente.

¿QUÉ ES LA TETRALOGÍA DE FALLOT? Un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de sangre por el corazón. Consiste en 4 anomalías. 1 Un orificio en la pared entre las 2 cavidades inferiores (o ventrículos) del corazón.

2 Estrechamiento de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar principal.

3 La válvula aórtica, que se abre hacia la aorta, es más grande de lo normal y parece abrirse desde ambos ventrículos, y no solamente desde el izquierdo, como en un corazón normal.

4 La pared muscular de la cavidad inferior derecha del corazón (ventrículo derecho) es más gruesa de lo normal. Getty

Condición preexistente

"En 2014, si nacías con cardiopatías congénitas como le sucedió a mi hijo, existía una buena probabilidad de que no pudieras obtener un seguro de salud porque tenías una enfermedad preexistente", dijo Kimmel.

"Si tus padres no tenían seguro médico, es posible que ni siquiera hubieras vivido lo suficiente como para ser rechazado (en el tratamiento)", dijo.

Derechos de autor de la imagen Jimmy Kimmel Image caption El bebé Billy se encuentra en plena recuperación.

Y continuó: "Si tu bebé va a morir y no tiene por qué ser así, no debe importar cuánto dinero ganas".

"Creo que esto es algo que en lo que si eres republicano o demócrata o algo más, todos estamos de acuerdo, ¿verdad?".

"Esto no es fútbol, no hay equipos, somos todos un equipo, ningún padre debe decidir si puede permitirse salvar la vida de su hijo, no debería suceder, no aquí".

El video con la reproducción de su mensaje de anoche ya superó los 2 millones de visitas en la página oficial del programa de Jimmy Kimmel en Youtube.

Obamacare

Derechos de autor de la imagen Jimmy Kimmel Image caption "En 2014, si nacías con cardiopatías congénitas existía la probabilidad de que no puedas tener un seguro de salud porque sufrías de una enfermedad preexistente", dijo Kimmel al defender el Obamacare

El Obamacare, pese a haber logrado dar cobertura sanitaria a millones de estadounidenses en los últimos años que no contaban con ella, se ha visto sacudido por los aumentos en las primas que cobran las aseguradoras.

Al mismo tiempo, el mandato que hace que sea obligatorio tener un seguro de salud es impopular porque muchos estadounidenses, que prefieren pagar una multa que asegurarse.

Pero la ley también es popular porque prohíbe a las compañías de seguros negar la cobertura de salud a las personas con condiciones de salud preexistentes y permite que los jóvenes permanezcan en los planes de sus padres hasta los 26 años.

Obamacare también ha desafiado las predicciones republicanas de que inflaría el gasto gubernamental.

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos se hizo eco del emotivo mensaje de Kimmel y le respondió en Twitter coincidiendo con las palabras del presentador en torno al sistema de salud Obamacare.

Derechos de autor de la imagen Twitter Image caption "Bien dicho, Jimmy. Es exactamente por eso que luchamos tanto por la ACA, y por qué necesitamos protegerla para niños como Billy. ¡Y felicitaciones!, dice el tuit.

*BBC Mundo no se hace responsable de los vínculos externos