Cómo reparar una rueda pinchada de bicicleta en 10 sencillos pasos

Un pinchazo en la rueda de la bicicleta es algo muy habitual, pero no todo el mundo sabe cómo resolver la situación sin pasar por la bicicletería.

No es la avería más complicada, pero, como todo, hay que saber cuál es el procedimiento a seguir.

Jenni Gwiazdowski es la directora de The London Bike Kitchen, una tienda de bicis en el corazón de Londres, Reino Unido.

La especialista le contó a la BBC qué hay que hacer para arreglar un pinchazo y qué materiales se necesitan.

Atentos, ciclistas:

Si el neumático reventó, tendrás que cambiarlo por otro, pero si se trata de un agujero más pequeño, puedes arreglarlo tú mismo.

El primer paso es liberar la rueda del marco de la bicicleta.

Te resultará más fácil si la pones ruedas arriba, apoyándola en el suelo sobre el asiento y el manubrio.

Para extraer la rueda delantera de la bici, retira el cable de sujeción de los frenos y ayúdate de tus pulgares para liberarla.

Si se trata de la rueda trasera, entonces tendrás que quitar la rueda con cuidado de la cadena.

El siguiente paso consiste en retirar la cámara o tripa del neumático.

Para ello, debes incrustar dos palancas para neumáticos justo en el extremo opuesto a la válvula de la rueda (la pieza que nos permite llenar la cámara de aire).

Las palancas son unas sencillas herramientas de plástico que se introducen entre la cubierta y la llanta aflojándolo poco a poco.

Image caption Con estas palancas puedes desmontar el neumático y retirar la llanta (la cámara de aire).

"Hay que colocar las dos palancas al mismo tiempo y tirar del neumático hacia un lado", explica Jenni.

Después, tienes que extraer con cuidado el tubo interno o cámara.

Y, después, infla el neumático para encontrar la fuga de aire.

Ahora hay que fijarse bien en qué zona ha sufrido el pinchazo. Puedes prestar atención al sonido para escuchar si se escapa el aire y usar el sentido del tacto hasta que notes un cambio.

Hay quien mete la rueda dentro de un balde de agua para localizar el pinchazo rápidamente fijándose en qué zona salen las burbujas.

Cuando encuentres la parte perforada, márcala con una X.

Luego pule la zona.

La idea es preparar la superficie para pegar el parche.

Puedes usar un pequeño raspador de metal o, simplemente, un trozo de lija,

Image caption No te olvides de marcar dónde está el pinchazo.

La solución vulcanizante es una especie de "pegamento" que se seca en lo que tardas en tomarte un café, dice Jenni.

Hay que cubrir la zona con esa sustancia y, una vez se haya secado, colocar el parche, asegurándote de que queda bien adherido. Lo tienes que pegar de una sola vez.

El siguiente paso consiste en colocar de nuevo la cámara dentro del neumático. Es fundamental que las válvulas de ambos aros queden alineadas.

Con las manos, debes asegurarte de que el tubo queda bien encajado. "Es la última parte pero la más difícil", comenta Jenni.

Nunca uses un destornillador para este paso, ni ningún objeto que pueda dañar el caucho.

Image caption Debes asegurarte de que la rueda queda bien encajada, dice Jenni.

Finalmente, conecta la rueda de nuevo en la bici.

Si es la delantera, ajusta el freno. Si es la trasera, coloca la cadena.

Es importante que compruebes que la válvula de la rueda se queda fija y que la cámara no se sale por fuera del neumático por ninguno de los lados.

Por último, vuelve a inflar el neumático.

Una vez que arregles la cámara no te olvides de revisar que el caucho no tiene ningún problema para que la rueda no se pinche de nuevo ¡Y... listo!

Materiales que necesitas: