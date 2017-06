Por qué Twitter no niega ni confirma el bloqueo de cuentas del gobierno de Venezuela denunciado por Nicolás Maduro

Derechos de autor de la imagen JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Image caption Nicolás Maduro dijo que Twitter cerró "miles de cuentas" de chavistas, pero todavía no ha detallado cuáles son.

"Twitter es fascista y promueve la limpieza étnica".

Esas son las duras palabras que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le dedicó a la red social el sábado 17 de junio, cuando bloqueó, según el mandatario, "miles de cuentas" de medios estatales y simpatizantes de su gobierno.

Según Maduro, la eliminación de esas cuentas el pasado fin de semana sucedió porque "le tienen miedo" al oficialismo "por ser mayoría".

"Valga la denuncia nacional e internacional contra la empresa Twitter de Venezuela que desactivó miles de cuentas de gente, de jóvenes, de trabajadores, de profesionales, por el único motivo de ser chavistas", declaró el mandatario en un acto con militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) en Caracas.

No obstante, la cifra que aportó el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, fue mucho menor y se limitaba a "180 cuentas de entes públicos de Venezuela y militantes revolucionarios suspendidas por @TwitterLatAm".



Ante tales declaraciones de un asunto de interés público, era de esperar que la red social se pronunciara al respecto.

Sin embargo, sólo hubo silencio.

Lograr contactar a alguien de la empresa es todo un reto (y sorprende, especialmente, teniendo en cuenta que se dedica a la comunicación).

De hecho, sus oficinas en Londres -que quedan a apenas un paseo de 15 minutos de la sede central de BBC Mundo en la capital británica- ni siquiera muestran el logo, ni proporcionan un número de teléfono ni una dirección de correo electrónico a la que escribir.

Nuestras comunicaciones con el departamento de políticas públicas fueron algo más fructíferas, pero no llegaron a aclarar el porqué del cierre de esas cuentas.

Nuestras políticas están claras para todo el mundo Ian Plunkett, director de Políticas Públicas de Twitter en Europa, Oriente Medio y África

Logramos, a duras penas, que contestaran nuestro email remitiéndonos a una publicación en el blog de Twitter en el que se explican las condiciones y términos de uso de la red social.

En esas reglas se lee que "el envío de spam, los vínculos engañosos, el contenido que puede herir la sensibilidad y el comportamiento abusivo", entre otras cosas, pueden resultar en la suspensión de la cuenta.

"No tenemos nada más que decir, gracias. Nuestras políticas están claras para todo el mundo", nos dijo un vocero de la firma estadounidense con sede en San Francisco, California.

Pero, ¿es esta situación excepcional? ¿Por qué Twitter no da más explicaciones?

"Casos individuales"

"Twitter tiene una política con la que algunos están de acuerdo y otros -dentro y fuera de la empresa- no lo están, y consiste en no comentar casos individuales", le dijo a BBC Mundo un exempleado de la red social que prefiere mantenerse en el anonimato.

Nicolás Maduro dijo que Twitter es "fascista" por suspender cuentas chavistas.

"Hay razones para reprochar esta posición, pero éste no es un caso extraño. Siempre actúan así", aseguró. "No es convincente, pero tiene sentido porque si no tendrían que pronunciarse sobre cada caso".

"Ellos no le van a dar juego a Maduro".

Twitter no le va a dar juego a Nicolás Maduro Exempleado de Twitter

No obstante, afirma el exempleado de la firma tecnológica, en otras ocasiones Twitter se ha pronunciado a través de algunas de sus cuentas o de su blog cuando ha habido críticas.

Por ejemplo cuando, hace un año y medio, algunos usuarios de Ecuador reportaron un problema: podían ver los tuits pero no las fotos. En ese caso, el fallo se debió a las empresas proveedoras de servicios de internet.

La empresa estadounidense dijo que "sus políticas están claras".

Aquella vez, Twitter dijo que su empresa "no reportaba inconvenientes" y que el problema era externo. "Eso es lo más lejos que encontrarán sobre casos particulares", advierte.

En otras ocasiones, algún ejecutivo de la compañía se pronuncia de motu propio, "aunque no es lo ideal y eso no suele gustar internamente".

También en Ecuador hubo polémica desde comienzos del año pasado por cuentas que se estaban cerrando, de manera similar a lo que acaba de ocurrir en Venezuela. "Algunas se suspendieron por error. Twitter pudo haber dado explicaciones públicas en ese caso, pero no lo hizo".

¿Spam o error?

"En el caso de Venezuela, es muy posible que sean cuentas que se están comportando como spam", comenta el exempleado.

"Sería algo así como un 'ejército' de personas que tuitean activamente siempre lo mismo. Los sistemas pueden detectar que son gente que está inflando la plataforma artificialmente y, dentro de ese criterio, la compañía puede suspenderlas".

Si empiezan a hablar de casos individuales, la cosa se volverá muy subjetiva. ¿Por qué de ese país y no de otro? Exempleado de Twitter

En este caso, comenta el excolaborador, no cree que se trate de un error. "Pero si lo fuera, lo más probable es que Twitter volviera a activar las cuentas sin dar más explicaciones".

Pero, ¿cómo puede haber este tipo de errores?

"Sucede cuando mucha gente denuncia las cuentas. Eso no pasa tanto en Colombia o en México; ocurre más en países como Venezuela o Ecuador, donde hay más enfrentamiento entre los propios usuarios.

"En ese sentido, Twitter se enfrenta a un reto", asegura.

En cualquier caso, el exempleado de Twitter dice que la red social "se toma muy en serio lo que está pasando en Venezuela y por eso evitan el debate local. Lo más probable es que estén revisando lo que ocurrió".

Un exempleado de Twitter le dijo a BBC Mundo que la empresa tiene el reto por delante de gestionar problemas de una población enfrentada entre sí, como la de Venezuela.

"Si empiezan a hablar de casos individuales, la cosa se volverá muy subjetiva. ¿Por qué de ese país y no de otro?".

"A mucha gente dentro de la empresa le gustaría poder explicar mejor el problema. Pero muchas personas de Twitter trabajaron en asuntos relacionados con libertad de expresión y por eso creo que el asunto de Venezuela lo van a examinar con cuidado".

"El hecho de que la empresa no se pronuncie al respecto no significa que no importe".

Esa, sin embargo, no es la imagen que la red social transmite para muchos.

"Censura"

"De ninguna manera Twitter puede y debe dar de baja a usuarios o cuentas por las opiniones que se difundan allí porque sería censura lisa y llana; un atropello a la libertad de expresión y de prensa", le dice a BBC Mundo Leandro Zanoni, periodista argentino especializado en tecnología y nuevos medios.

Según Zanoni, "Twitter tiene un gran problema -al igual que Facebook, Google y otras plataformas digitales- y es este: ellos se presentan y se manejan como empresas de tecnología, cuando claramente son enormes medios de comunicación".

"Deben cumplir con las leyes y normas que cumplen los medios", advierte.

De ninguna manera Twitter puede y debe dar de baja a usuarios o cuentas por las opiniones que se difundan allí porque sería censura Leandro Zanoni, periodista especializado en tecnología y nuevos medios

Zanoni se refiere también a la información falsa que circula en internet, "esto que ahora se llama 'posverdad' y que causa enormes problemas a las democracias actuales porque generan confusión en la ciudadanía".

"Las empresas son responsables de esto pero no se van a hacer cargo de la magnitud que alcanzaron. Y cuando se las responsabiliza, dicen que no pueden hacer nada para frenar este tipo de información falsa o maliciosa. Esto me parece muy grave", dice el periodista.

"Está en su derecho"

Pero, dejando a un lado la cuestión de si la información es cierta o no, lo que sí es cierto es que Twitter ni confirma ni desmiente lo ocurrido.

Y son varios los expertos en comunicación que defienden su postura.

Para algunos especialistas, la postura de Twitter de mantenerse al margen tiene mucho sentido.

Miguel Morachimo, director de la ONG Hiperderecho -una organización con sede en Lima, Perú, dedicada a investigar y promover derechos y libertades en entornos digitales- dice que "como empresa privada, Twitter es libre de definir sus condiciones de uso y de aplicarlas como quiera".

"Es inusual que Twitter ofrezca explicaciones públicas respecto de su decisión de cerrar cuentas.", le explica el abogado a BBC Mundo.

"Primero, porque es algo que se hace rutinariamente múltiples veces al día, no una decisión ejecutiva. Segundo, porque lo que para nosotros es una cuenta del gobierno venezolano, para Twitter es simplemente un usuario más y hacer diferenciaciones podría sentar un precedente".

El especialista en comunicación digital Xavier Martí está de acuerdo.

Al final todo se traduce en querer controlar la comunicación que sale del país. Y las redes sociales se le están apoderando a Maduro Xavier Martí, storyteller y especialista en comunicación digital

"Twitter no va a entrar en guerra con Maduro porque es absurdo. Es una red social totalmente universal", le dice Martí a BBC Mundo en conversación telefónica.

"La estrategia de Twitter tiene sentido en este caso para no darle más repercusión al gobierno venezolano. El problema es que muchos de quienes están detrás de esas cuentas las usan como propaganda electoral".

"Al final todo se traduce en querer controlar toda la comunicación que sale del país", sostiene Martí. "Y las redes sociales se le están saliendo de control a Maduro".

Para el emprendedor Diego Jolodenco, creador de Bettween, el primer buscador de conversaciones en Twitter, el problema radica en que cualquier usuario puede decir lo que piensa en esa red social y por eso algunos usuarios "pueden abusar".

"Esto implica, por ejemplo, agredir, difamar o poner en riesgo a otros usuarios", dice el argentino.

"Si los titulares de las cuentas infringieron alguna de las reglas, Twitter tiene la potestad de suspenderlas".

Jolodenco dice, hasta ahora, Twitter no ha emitido ningún comentario cuando fue consultada por distintos medios especializados, pero "no tiene por qué dar ninguna explicación".

Las dudas

Por otra parte, advierte Morachimo, está la cuestión de los hackeos de cuentas de Twitter en Venezuela, denunciada por la ONG Access Now. Y eso podría ser otro de los motivos detrás del cierre.

"Pero todo lo que tenemos hasta ahora son las declaraciones de personas vinculadas al gobierno venezolano. No tenemos la lista completa de ellas ni la fecha de cierre",señala el activista.

"Además, resulta sospechoso que su respuesta sea declarar su disposición a abrir nuevas cuentas".

"Twitter, como cualquier red social, es una plataforma mantenida y controlada por un tercero. Ningún medio o gobierno debería confiar exclusivamente en esas plataformas para comunicar sus mensajes o almacenar su información".

