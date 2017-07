Estos son los 4 consejos para dirigir un negocio de Jenk Oz, el niño de 12 años que fundó y dirige su propia empresa

Image caption A los 8 años, Jenk Oz tuvo la idea de crear un portal de contenidos para niños y adolescentes.

Jenk Oz es un emprendedor británico que creó un portal de contenidos para niños y jóvenes de entre 8 y 15 años. Pero este no es el motivo por el que los medios de comunicación le hacen entrevistas.

Lo que llama la atención de la prensa es su edad: apenas tiene 12 años.

Oz vive en Oxford, donde va a la escuela. Antes de volverse empresario, se dio cuenta de que había algo que lo diferenciaba de sus compañeros de clase.

Cuando no estaban en el colegio, ellos pasaban el tiempo haciendo cosas como jugar al fútbol o algún videojuego.

Oz, en cambio, siempre tenía planes: una obra de teatro, un curso de grafiti o de DJ.

Derechos de autor de la imagen Dmitro2009 Image caption A diferencia de sus compañeros de clase, Oz siempre hacía actividades como cursos de graffiti en su tiempo libre.

Sus amigos empezaron a preguntarle cómo se enteraba de esas cosas y si podían acompañarle.

Fue ahí donde, con sólo 8 años, este colegial avistó una oportunidad de negocio.

Nace iCoolKids

Oz presentó su idea en la escuela.

Se trataba de un portal de contenidos en el que niños y adolescentes podían enterarse de las actividades más cool (o de moda) de la semana.

Tres años después, nació iCoolKids, el sitio web donde los jóvenes pueden leer sobre temas tan diversos como música, ciencia, deportes o arte.

Derechos de autor de la imagen Captura de pantalla Image caption iCoolKids tiene noticias sobre diversos temas dirigidas a niños de entre 8 y 15 años.

Artículos como "¿Y si el tiranosaurio rex olía a rosas?" se mezclan con otros como "Las Jordan se transforman para Wahlberg" o "Los mejores campamentos de verano de 2017".

La BBC entrevistó a este empresario precoz para preguntarle qué sugerencias da a los mayores que quieren seguirle los pasos. Estos fueron sus cuatro consejos:

Mejor en equipo

"Lo más importante es constituir lo que yo llamo una junta de directivos ideal", explicó Oz.

En su opinión, esta debe estar formada por unas 5 o 6 personas.

Diversidad

Los miembros de la junta deben tener "diferentes procedencias y distintas experiencias de vida".

Y, por más que se trate de un negocio de niños dirigido a niños, Oz aconsejó que siempre haya "al menos un adulto".

De hecho, Oz tiene algunos trabajando para él. Entre ellos, su madre.

Derechos de autor de la imagen Image Source Image caption Oz aconseja que los directivos creen una junta directiva "ideal" en la que haya "al menos" un adulto.

Pero también debe haber alguien "que sea más joven que tú", recalcó.

Contar con una junta tan diversa, por un lado "te ayuda a expandir las ideas que ya tienes" y, por otro, resulta útil "tener a alguien que te diga qué puede funcionar o qué puede fallar".

Comunicación

El joven emprendedor también aconseja fijarse en la personalidad de estos miembros.

"Tienen que ser buenos escuchando y completamente imparciales".

Además, es crucial reunirse con todos "al menos una vez al mes". Aunque, para Oz, no es necesario hacerlo con todos a la vez.

Lo importante es comunicarse con ellos regularmente: "Esto te fuerza a seguir haciendo crecer tus ideas".

Redes sociales

Si de algo saben los jóvenes de hoy, es de redes sociales.

Los ingresos de iCoolKids proceden del marketing y de la publicidad, así que Facebook, Twitter o Instagram son plataformas que la compañía se toma muy en serio.

Pero hay que saber cómo usarlas.

"Los 'me gusta' no importan. Los seguidores no importan. Sólo sigue creciendo e interactúa con tu comunidad", concluyó Oz.