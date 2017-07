"Hay que desmitificar tantos conceptos erróneos sobre la diabetes": el popular presentador Don Francisco habla en primera persona sobre la enfermedad

Derechos de autor de la imagen Don Francisco Image caption Don Francisco sabe desde hace 16 años que es diabético.

Estamos acostumbrados a verlo en televisión con sus programas de entretenimiento y su facilidad para conectar con un público que le sigue desde hace décadas.

Ahora, el popular presentador chileno Mario Kreutzberger, Don Francisco, se apoya en su habilidad como comunicador para hablar sobre una enfermedad muy extendida y que causa miles de muertes al año en todo el mundo: la diabetes de tipo 2.

Y Don Francisco sabe bien de lo que habla: hace 16 años él mismo fue diagnosticado con ese mal.

Cada vez más extendida

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina (la hormona que regula el azúcar en la sangre), lo que se conoce como diabetes de tipo 1, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, la diabetes de tipo 2.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La diabetes aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina.

El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o exceso del azúcar en la sangre, algo que con el tiempo daña gravemente órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el tema, es una enfermedad cada vez más extendida.

Según el documento publicado en noviembre del año pasado, el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, y la mayoría de ellos sufren la de tipo 2.

Asimismo, la OMS calcula que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y que otros 2,2 millones de fallecimientos fueron atribuibles a la hiperglucemia.

Derechos de autor de la imagen SPL Image caption Según Don Francisco, muchos latinos creen que inyectarse insulina les impedirá tener una vida normal.

Por ello, el organismo advierte que, según sus proyecciones, este padecimiento será la séptima causa de mortandad en 2030.

Erradicar mitos

Pero más allá de los datos, también existen mitos y conceptos erróneos sobre el tema.

"Son varios", le dice Don Francisco a BBC Mundo, y los enumera así:

En un principio, decir: "No me cuidé y por eso me dio diabetes". Ese es un mito, uno tiene genéticamente esa predisposición, aunque por supuesto uno la puede cuidar y la puede mejorar.

Otro error es decir: "Voy a dejar de tomar los remedios que me dieron porque ya los índices están más normales" . Eso es un error porque una vez se está diagnosticado, eso es para siempre.

. Eso es un error porque una vez se está diagnosticado, eso es para siempre. Y también es común escuchar: "La insulina no me va a permitir una vida normal". ¡Otro error! La insulina te permite una vida absolutamente normal, te la inyectas una vez en el día y ya.

Una vida normal

Para Don Francisco, la diabetes no ha sido un obstáculo a la hora de seguir con su día a día.

Es mi mayor interés que llegue a la mayor cantidad de gente este mensaje, que los hispanos entiendan esto, que lo asuman". Don Francisco

"Yo siempre me he cuidado, siempre he tratado de seguir lo que el médico me ha dicho", relata.

"El doctor me dijo 'coma saludable' y lo hago, como cosas integrales solamente y cosas saludables", explica.

"Me dijo que hiciera deporte y hago deporte, que tratara de bajar de peso y estoy siempre tratando, bajé como 10 kilos".

Y ahora el presentador, de 76 años, también pretende ayudar a otros.

Derechos de autor de la imagen Don Francisco Image caption Don Francisco asegura que convive con la enfermedad escuchando lo que le dice el médico.

Es por ello que se unió a "Basado en hechos", una campaña de los laboratorios Lilly y Boehringer Ingelheim para promover una vida sana y servir de guía para las personas diabéticas.

La iniciativa está dirigida a la comunidad hispana de Estados Unidos, país en el que vive Don Francisco cuando no está en Chile.

"Viajo, vengo y vuelvo, para mí es una pasión comunicarme con la gente. Tengo ese fiel compromiso (para promover esa información) que lo voy a mantener y voy a tratar de ser muy exitoso con eso", dice al respecto.

"Es mi mayor interés que llegue a la mayor cantidad de gente este mensaje, que los hispanos entiendan esto, que lo asuman", subraya.

La diabetes y los latinos

De acuerdo a los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., se prevé que el 40% de los adultos del país presentarán diabetes de tipo 2 en algún momento de su vida, y de entre los hispanos la sufrirá el 50%.

En la actualidad hay 3,2 millones de hispanos que viven con diabetes en EE.UU.

Además, de acuerdo a la Oficina de Salud de las Minorías en EE.UU., los miembros de esa comunidad tienen un 50% más de probabilidades de morir a causa de la enfermedad que los blancos no hispanos.

Y sin llegar a la muerte, la comunidad latina tiene más probabilidades de sufrir complicaciones y otras enfermedades derivadas de la diabetes como hipoglucemia, hipertensión, derrame cerebral, ceguera, enfermedad renal o amputaciones.

Se debe en parte a lo que Alex Ortega, profesor de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), llama "desiertos alimenticios".

Derechos de autor de la imagen PA Image caption La incidencia de la diabetes tipo 2 es mucho mayor entre los latinos de Estados Unidos que entre los blancos no hispanos.

"En las zonas en las que suelen vivir los latinos y otras minorías no hay acceso a alimentos saludables y al mismo tiempo están llenas de restaurantes de comida rápida y tiendas que venden comida procesada", le explicaba en su día a BBC Mundo.

"Además, en esas áreas hay menos espacios verdes en los que practicar ejercicio".

Pero pese a esta realidad, los hispanos que padecen diabetes de tipo 2 son menos propensos a seguir la terapia con insulina que los pacientes blancos no hispanos.

Por ello, es necesario "desmitificar tantos mitos que tiene la comunidad hispana con respecto a la diabetes", le dice Don Francisco a BBC Mundo.

"Se trata de orientar, enseñar… todos vamos a aprender".