¿Por qué son pocos los US$201 millones que le van a pagar al basquetbolista Stephen Curry? (¿Y qué tiene que ver el socialismo?)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Curry ganará US$40 millones por año. Algunos sostienen que vale más.

El jugador de baloncesto estadounidense Stephen Curry acaba de lograr algo inédito.

El base de los Golden State Warriors firmó el contrato más caro en la historia de la Asociación Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA).

Curry recibirá US$201 millones para jugar con su equipo -que viene dominando la liga- durante cinco años más.

De esta forma el deportista, elegido el mejor jugador de la liga en 2015 y 2016, romperá varios récords.

No solo será el basquetbolista más rico de todo el mundo.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Los Golden State Warriors festejando el campeonato ganado en 2015. El año siguiente volvieron a ganar.

Será también el deportista mejor pago en la historia de los deportes por equipos de EE.UU.

Su nombre se coloca ahora entre los de otras estrellas mundiales famosas por sus contratos millonarios, como los futbolistas Messi y Ronaldo.

Pero si bien algunos de los comentarios que generó la noticia de Curry fueron los típicos -críticas por las astronómicas cifras que ganan algunos deportistas- otros fueron más sorprendentes.

Por ejemplo lo que dijo uno de los principales rivales de Curry, LeBron James.

James señaló que la estrella de los Golden State Warriors debería recibir el doble: US$400 millones.

Y no fue el único que opinó así.

Algunos economistas coincidieron que el nuevo salario de Curry es bajo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El principal rival de Curry, LeBron James, -hasta ahora el jugador mejor pago de la NBA- cree que debería recibir el doble de lo que le pagarán.

¿Cómo se explica?

Uno de ellos es Victor Matheson, profesor de la Universidad Holy Cross en Massachusetts, EE.UU., y se especializa en economía del deporte.

Matheson le explicó al programa de radio More or Less (Más o menos) de la BBC por qué, económicamente hablando, los US$40 millones que Curry ganará por año no son suficientes.

"Cuando consideras la cantidad de dinero que le generó a los Golden State Warriors, US$40 millones es una ganga para ese equipo", señaló.

"Cuando Steph Curry se unió al equipo, hace unos siete años, los Golden State Warriors eran un equipo de valor promedio", continuó.

"El dueño actual los compró por unos US$450 millones. Eso es mucho dinero, sin dudas".

"Sin embargo gracias a todo el éxito que trajo Curry el equipo ahora vale US$2.300 millones", afirmó Matheson.

Según los cálculos de este experto, Steph Curry generó cerca de US$1.000 millones para su equipo gracias a sus éxitos.

Sin embargo, solo podrá beneficiarse con una porción menor de esas ganancias.

¿Un mal negocio?

¿Por qué entonces aceptó Curry ese acuerdo, si teóricamente vale más?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Según el especialista en economía del deporte Victor Matheson, Curry le generó a su equipo ganancias por casi US$1.000 millones.

Según los presentadores del programa More or Less se debe a los acuerdos "socialistas" que gobiernan el mundo del baloncesto en EE.UU.

"Desafortunadamente para Curry y otros jugadores, en EE.UU. hay reglas sobre cuánto puede ganar un deportista", señaló la presentadora Charlotte McDonald.

"A los estadounidenses les gusta en general el libre mercado pero con sus deportes son un poco socialistas y no tienes las libertad de ganar lo que vales", aseguró McDonald.

Las restricciones que padecen Curry, James y los otros basquetbolistas a la hora de negociar sus contratos están impuestas por los acuerdos sindicales que rigen el deporte.

El contrato entre el sindicato de jugadores de baloncesto y los dueños de los equipos establece los salarios mínimos y máximos que deben ganar los jugadores.

Según Matheson, este acuerdo tiende a pagar de menos a los jugadores nuevos y a las superestrellas y beneficia más a los del medio.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption A diferencia de lo que ocurre con los futbolistas que juegan en Europa, la NBA tiene topes máximos para el pago de sueldos.

"Acuerdos como lo de Curry se conocen como ´contratos super max` porque son los que más pagan, pero aún así tienen un límite sobre cuánto puede recibir el jugador de cualquier equipo de la NBA", explicó el experto.

Al mejor postor

En otros deportes, como el fútbol, las superestrellas podrían irse de un país que les paga menos de lo deseado y buscar mejores salarios en el extranjero.

Pero Curry y sus colegas no tienen esa opción.

El motivo es muy sencillo: ningún otro país le paga más a sus basquetbolistas que EE.UU.

Por eso, algunos deben conformarse con ganar la mitad de lo que valen.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Los principales ingresos de Curry y otras superestrellas del deporte no vienen de su sueldo sino de sus acuerdos publicitarios.

Sin embargo, como recuerda McDonald, antes de lamentarse por la "mala suerte" de Curry y compañía vale la pena recordar una cosa.

El mayor ingreso de estas superestrellas no es su sueldo sino los lucrativos acuerdos publicitarios que firman, que suelen generarles el doble de dinero que sus contratos.