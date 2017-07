Muere George A. Romero, director de "Los muertos vivientes", a los 77 años

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption George A Romero cuando promocionaba Land of the Dead de 2005 en Cannes

El cineasta estadounidense George A. Romero, quien creó la franquicia de películas "Living Dead" (Muertos Vivientes), murió a los 77 años, informó su agente.

Romero falleció el domingo mientras dormía después de una "breve pero agresiva batalla" contra el cáncer de pulmón, dijo el allegado a la revista Variety.

El cineasta coescribió y dirigió en 1968 la película que comenzó la serie de zombies, titulada "Night of the Living Dead"("La noche de los muertos vivientes").

Esta condujo a una serie de secuelas y una gran cantidad de imitaciones.

Su agente, Chris Roe señaló que Romero murió con su esposa e hija a su lado, escuchando la partitura de "The Quiet Man", "una de sus películas favoritas de todos los tiempos".

Zombis

En el momento de su estreno, "La Noche de los Muertos Vivientes" fue criticada por ser sangrienta, pero terminó convertida en un clásico de culto e inspiró películas de horror y zombis durante décadas.

Aunque no utilizó la palabra zombis, fue la primera película que representó cadáveres reanimados convertidos en caníbales.

Las películas anteriores habían mostrado zombis como personas vivas que habían sido hechizadas por el vudú.

A pesar de tener un presupuesto de sólo US$114.000, la película ganó US$30 millones en la taquilla y fue seguida por cinco secuelas y dos reediciones.

Una curiosidad es que Romero tuvo un papel secundario y sin acreditar en esa película como periodista.

Luego dirigió otras películas, como la comedia romántica de 1971 "There's Always Vanilla", la película de vampiros de 1978 "Martin", y la adaptación del libro de Stephen King "Creepshow" en 1982.

Su única cinta que superó el éxito de la taquilla que disfrutó "Night of the Living Dead" fue "Dawn of the Dead" (Amanecer de los muertos), en 1978, que ganó más de US$40 millones.