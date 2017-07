Jodie Whittaker, ¿quién es la primera mujer que protagonizará la exitosa serie "Doctor Who"?

Image caption Whittaker fue anunciada en un video promocional de la BBC después de la trasmisión de la final masculina de tenis en Wimbledon.

La "Doctora Who", la "Señora del Tiempo", así tendrá que conocerse a la actriz británica Jodie Whittaker que fue anunciada como la 13ra. encarnación del legendario y misterioso personaje principal de la serie "Doctor Who".

Es la primera mujer en recibir el papel protagónico de la emblemática serie de televisión.

La nueva identidad del personaje, que viaja por el tiempo en una cabina telefónica, fue revelada el domingo en un video promocional de la BBC tras la final masculina de tenis de Wimbledon.

Whittaker, de 35 años y ya conocida por su actuación en otra popular serie británica "Broadchurch", declaró que ser la próxima Doctor Who era un hecho "abrumador" desde su perspectiva "feminista".

Mujeres protagonistas fuertes

Era ya muy improbable que el Doctor continuara siendo un hombre blanco, señaló el corresponsal del espectáculo de la BBC, Lizo Mzimba, particularmente después de que la corporación se hubiese comprometido a una mayor diversidad en su programación.

El darle el papel protagónico a una mujer era algo que muchos seguidores de la serie habían pedido durante algún tiempo.

Sobre todo después del éxito en las pantallas -chicas y grandes- de historias lideradas por fuertes personajes femeninos desde películas como "The Hunger Games" y "Guerra de las Galaxias", hasta "La Mujer Maravilla, y en series de televisión como "Game of Thrones".

La BBC espera que el anuncio de la encarnación femenina del Doctor no sólo emocione a los adeptos sino que demuestre que el programa decididamente ha entrado en el siglo XXI, expresó el corresponsal.

En su debut, Jodie Whittaker sucederá al actor Peter Capaldi, que interpreta el papel desde 2013 y dejará el programa en la próxima edición especial navideña, cuando el personaje se regenerará.

Media playback is unsupported on your device Así reveló la BBC la identidad de la nueva encarnación de Doctor Who

Whittaker no llegó a ser la favorita para ser Doctor Who hasta tarde en el proceso. No obstante, encontrará una cara familiar en el set pues el nuevo director de la serie será el creador de "Broadchurch", Chris Chibnall, con quien ya trabajó.

Whittaker dijo: "Estoy más que entusiasmada de iniciar este épico viaje con Chris y con cada uno de los 'whovianos' en este planeta".

"Es un gran honor interpretar al Doctor. Significa recordar a todos los que yo solía ser, a la vez que sigo adelante para acoger a todo lo que representa el Doctor: esperanza. No puedo esperar".

La actriz dijo sentirse "completamente abrumada" de asumir el rol, "como feminista, como mujer, como actriz, como ser humano, como alguien que quiere constantemente motivarse y desafiarse y no dejar encasillarse en lo que te dicen que puedes ser o no".

Cambio "emocionante"

También le pidió a la audiencia a no "asustarse" de su género. "Doctor Who representa todo lo que es emocionante de un cambio" y añadió: "Los aficionados han visto tantos cambios y éste es apenas uno nuevo, diferente".

Image caption Peter Capaldi (izq.) se retirará de la serie en una edición especial navideña que incluirá a David Bradley como el primer Doctor.

Chris Chibnall afirmó que la 13ra. encarnación del Doctor siempre iba a ser una mujer.

"Siempre quise que fuera una mujer y estamos encantados de haber asegurado nuestra primera opción", expresó.

"Su audición simplemente nos dejó en el piso", dijo en referencia a la prueba que hizo Whittaker para ganarse el papel. "Jodie es muy cotizada, divertida, inspiradora y una fuerza de la naturaleza súper inteligente que traerá toneladas de ingenio, fortaleza y calidez al papel".

Por su parte, su antecesor Peter Capaldi, declaró que siempre quiso ver a una mujer reemplazarlo. "Cualquiera que haya visto el trabajo de Jodie Whittaker sabrá que es una magnífica actriz de gran individualidad y encanto".

"Sobre todo, tiene un gran corazón para interpretar este papel tan especial. Será fantástica".

"Ya era hora"

La reacción al cambio ha sido mayoritariamente positiva. Desde los no aficionados hasta los aguerridos adeptos a la serie, los "whovianos", se dieron a las redes sociales para comentar la noticia.

Derechos de autor de la imagen ITV Image caption Whittaker en su papel de un madre cuyo hijo fue asesinado en la serie "Broadchurch".

Unos aseguraron estar motivados para ver el programa por primera vez. Un usuario en Twitter llamado Ayad escribió: "Ni siquiera veo el Doctor Who pero encuentro genial que sea una mujer".

Sin embargo, Samantha Melton dijo: "Soy una mujer y feminista pero no quiero una mujer sea el Doctor. Para mí es como si estuvieran tratando de llenar todas las casillas correctas".

Will Howells, un autor que escribe para la "Revista de Doctor Who" y ha sido un aficionado de la serie durante 25 años declaró: "En 2017, no debería haber tanta bulla por una serie de TV que cambie su protagonista de hombre a mujer".

"No me parece que sea una decisión arriesgada pero si un programa que puede ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa no puede tomar riesgos, ¿quién puede?"

Image caption El Tardis, la nave del tiempo camuflada como una cabina telefónica de la policía, tendrá una mujer al mando.

Dentro del gremio de actores no hubo sino elogios por la decisión de darle el papel a Whittaker.

La actriz Olivia Colman, que fue artista invitada en un episodio de Doctor Who y estaba siendo considerada como una de las candidatas al rol, manifestó que fue una "decisión elegante".

Le dijo a la BBC que los que no estuvieran contentos con la decisión deberían "dejarla (a Whittaker) en paz para que pueda hacer su papel brillantemente".

Jodie Whittaker protagonizó el rol de Beth Latimer, la madre de un niño asesinado, en tres series de "Broadchurch", un drama policíaco del canal británico ITV.

Además de su trabajo en la televisión, Whittaker ha aparecido en varias ocasiones en la pantalla grande. Su estreno en el cine fue en 2006, al lado de Peter O'Toole en la película "Venus".

Tradicionalmente, cada Doctor tiene su atuendo distintivo, lo que puso a muchos a pensar en la capa que Whittaker usó en el video promocional. Pero dijo que esa prenda no era parte de su atuendo oficial en "Doctor Who" y que todavía no sabía qué estará vistiendo.