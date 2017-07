La comentada y popular aparición de Ed Sheeran en la serie "Game of Thrones"

Derechos de autor de la imagen Ed Sheeran/ Instagram

Ed Sheeran apareció como soldado Lannister en el esperado lanzamiento de la séptima temporada de "Game of Thrones".

Y, orgulloso, fue el propio cantante británico el que subió fotos de su aparición a redes sociales. Sin embargo, su participación en la famosa serie causó polémica en las redes.

La breve aparición de Sheeran, de 26 años, fue principalmente aplaudida por sus seguidores de todo el mundo. Sin embargo, algunos "puristas" de la serie no estuvieron tan contentos.

Se supo a mediados de marzo que el intérprete de"Shape of you" y "Thinking Out Loud" iba a aparecer en la serie y el propio Sheeran fue develando detalles sobre su papel, un sueño cumplido que debe a Maisie Williams (Arya Stark), de la que es amigo cercano.

En la fogata

Durante el capítulo estreno de la séptima temporada, el personaje interpretado por Sheeran aparece cantando en una fogata en el bosque.

Cuando Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark pasa a su lado cabalgando le dice: "Es una linda canción, no la había escuchado antes".

"Es nueva", le contesta Sheeran.

Sheeran es uno de varios artistas musicales que han aparecido en la popular serie, donde también se ha visto tocar a Will Champion de Coldplay o a Sigur Rós.

Tampoco es su primera aparición. El intérprete también tuvo un papel secundario en una escena de la última versión de la saga de Bridget Jones, Bridget Jones's Baby.