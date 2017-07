El escándalo de R Kelly, el músico estadounidense acusado de mantener cautivas a seis jóvenes como esclavas sexuales

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Buzzfeed alega que R Kelly controla cada aspecto de la vida de varias jóvenes de las que abusa sexualmente y a las que impide tener contacto con el mundo exterior. El músico niega las acusaciones.

"Él decide qué comen y cómo se visten, no les permite salir sin su permiso y exige que las entrenen en las prácticas sexuales que más le gustan".

Estas son algunas de las acusaciones contra el músico estadounidense R Kelly, publicadas esta semana por el sitio Buzzfeed News.

El reportaje de Buzzfeed se basa en entrevistas con exintegrantes del círculo íntimo del artista y en declaraciones de los padres de varias jóvenes, según los cuales sus hijas viven con R Kelly en un culto abusivo, cumpliendo funciones de esclavas sexuales.

Varios padres han recurrido a la policía para intentar recuperar a sus hijas.

Y Asante McGee, una mujer que dice haber sido parte del círculo de R Kelly durante tres años, reconoció durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes en Atlanta "haber visto y participado" en actos en los que no estaba "de acuerdo", sin especificar cuáles.

"Gracias a su fama y a quién es, logra manipular tu mente", explicó McGee. "Estas chicas necesitan ayuda, por todas las cosas que él te mete en la cabeza".

Ninguna de las jóvenes involucrada es menor.

El músico, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones.

Su abogada, Linda Mensch, divulgó un comunicado en el que señala que "Robert Kelly se siente al mismo tiempo alarmado y perturbado por las revelaciones que se le atribuyen".

"El Sr. Kelly niega en forma inequívoca las denuncias", agregó Mensch.

Kelly, de 50 años, ha sido uno de los artistas más exitosos de R&B, con 40 millones de discos vendidos.

El artista saltó a la fama en la década del 90 con canciones como "Bump and Grind" e "Ignition". Uno de sus singles más conocidos es "I believe I can fly".

En su autobiografía, R Kelly señala que él mismo fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

El músico relató en el libro que cuando tenía 8 años fue "violado por una mujer" que abusó de él durante años.

"Lavado de cerebro"

Buzzfeed alega que el músico de 50 años controla la vida de seis mujeres jóvenes, monitoreando cada uno de sus movimientos en propiedades en Chicago y Atlanta e impidiéndoles tener contacto con el mundo exterior.

En general se trata de jóvenes con aspiraciones de una carrera musical.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El nuevo escándalo se suma a otras acusaciones de abuso sexual y un juicio por creación y posesión de pornografía infantil. En este último caso el cantante fue declarado inocente porque no pudo probarse que la joven en las grabaciones pornográficas era menor.

El "culto" incluye una "matrona" de 31 años que entrena a las recién llegadas en las prácticas sexuales preferidas de R Kelly, según la publicación.

"Las mujeres que viven con Kelly están obligadas a llamarlo Daddy o Papito. Él las llama sus babies y deben pedir permiso si quieren salir a la calle", señala Buzzfeed.

Kelly controla además qué ropa visten las jóvenes y confiscó sus celulares. Si las integrantes del culto desobedecen son castigadas física y verbalmente, asegura el reportaje.

"Tienes que pedir permiso si quieres comer o si deseas ir al baño", dijo a la publicación Cheryl Mack, exasistente del músico.

"Estoy bien"

Una de las supuestas víctimas de Kelly, Joycelyn Savage, negó las acusaciones contra Kelly en una entrevista por internet con el sitio TMZ.

Savage rechazó las declaraciones de sus padres de que había sido "secuestrada" y de que era víctima de un "lavado de cerebro".

"Estoy bien y estoy contenta donde estoy", dijo Savage. En la entrevista podía verse que otra persona se encontraba en la habitación guiando a Savage en sus respuestas.

La joven no quiso dar detalles de dónde vivía o con quién o si podía salir a la calle libremente.

Casos previos

No es la primera vez que R Kelly se ve involucrado en un escándalo de abuso sexual.

Numerosas acusaciones en el pasado se relacionaron con adolescentes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El matrimonio de R Kelly con Aaliyah fue anulado cuando se descubrió que la cantante tenía sólo 15 años. R Kelly escribió y produjo el primer single de la joven titulado "La edad es sólo un número".

En 1994, cuando R Kelly tenía 27 años, se casó con Aaliyah, entonces una gran promesa del R&B.

Poco después el matrimonio fue anulado cuando se demostró que Aaliyah no tenía 18 años como señalaban sus documentos falsos. La cantante tenía sólo 15 años.

R Kelly llegó además a acuerdos extrajudiciales con numerosas demandantes.

Una de ellas fue Tiffany Kawkins, que alegó haber sufrido "abuso emocional y físico" durante una relación de tres años con el músico que comenzó cuando él tenía 24 años y ella 15.

Otra joven, Tracy Sampson, demandó al artista por "inducirla en una relación sexual indecente cuando tenía 17 años".

En una entrevista con la revista GQ el año pasado, R Kelly dijo estar arrepentido de haber pagado a las demandantes en acuerdos extrajudiciales y aseguró que todas las acusaciones en su contra eran mentiras.

Acusado por la policía

En 2002, Kelly fue acusado formalmente por la policía de Chicago de crear y poseer pornografía infantil.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Mientras batallaba acusaciones de la policía de Chicago de pornografía infantil, R Kelly continuó lanzando éxitos como su álbum "Trapped in the closet".

Se presentaron más de 10 cargos en relación con las grabaciones, que incluían imágenes de penetración, sexo oral y otros actos.

La policía acusó al músico de filmar cada uno de esos actos con una adolescente.

El caso llegó a la justicia luego de seis años, pero el jurado concluyó que no podía probarse en forma categórica que la joven en el video era menor.

Todos los cargos fueron retirados y R Kelly fue declarado no culpable.